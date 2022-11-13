Пермский куратор мобилизации вышел с больничного

Глава минтербеза Виктор Батмазов 14 ноября вышел на работу с больничного. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства, которое курирует вопросы мобилизации и призыва в регионе.
«Виктор Александрович приступил к работе сегодня, 14 ноября», — отметили в минтербезе. Он проходил лечение в одной из краевых больниц с 18 октября.
Ранее URA.RU сообщало, что Виктор Батмазов плохо почувствовал себя во время посещения вместе с губернатором Дмитрием Махониным учебного центра в Елани. Через несколько дней он был госпитализирован. Обязанности министра исполнял первый заместитель главы ведомства Альберт Марданов. Предполагалось, что Виктор Батмазов после выхода с больничного может уйти в отпуск. Частичная мобилизация проходила в РФ с 21 сентября по 28 октября.
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