Власти Челябинской области вновь выставили на продажу свое представительство в Москве

Торги пройдут 20 декабря Фото: Владимир Жабриков

Правительство Челябинской области вновь выставило на продажу здание своего представительства в Москве. Особняк на Дмитровском проезде продается за 117, 8 млн рублей.

«Объект представляет собой нежилое трехэтажное здание с мансардой и подвалом. Площадь застройки — 226 квадратных метров. Конец приема заявок — 13 декабря», — сообщается на сайте «Торги России».

Продать здание власти пытаются с февраля 2017 года. Впервые оно было выставлено на торги за 243,9 млн рублей. Сразу и потом покупателей на особняк не нашлось. Торги проводились девять раз с постепенным снижением цены. Последний раз здание пытались продать в сентябре 2021 года за 127 млн рублей.

Особняк было решено продать ради оптимизации расходов. Он находится далеко от центра, поэтому сотрудникам представительства приходится снимать офисы ближе к Кремлю. При этом на содержание пустующего здания ежегодно уходило по 40 млн рублей. Сдать его в аренду власти также не смогли.