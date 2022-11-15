15 ноября 2022

Пермякам предлагают работу по сопровождению грузовиков в США

© Служба новостей «URA.RU»
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Будущий сотрудник должен будет общаться и договариваться о цене с водителями грузовиков Фото:

Американская компания MS Motors LLC ищет в Перми сотрудников со знанием разговорного английского для сопровождения грузоперевозок в США. Объявление о вакансии опубликовано компанией «Логистик плюс» на сайте HH.ru.

«Международная логистическая компания MS Motors LLC невероятно выросла за 2021 год. Нам нужны амбициозные и коммуникабельные люди со знанием разговорного английского языка для работы в области профессионального диспетчирования грузоперевозок по территории США», — говорится в объявлении.

Как рассказали в компании, будущему работнику нужно будет работать с заявками, разговаривать с клиентами и водителями грузовиков и договариваться о цене перевозки. Работодатель обещает обучение, работу в офисе в центре Перми, а также отсутствие «потолка» в зарплате. Работник будет получать 10% с заключенной сделки. График работы: с 16.00 до 0.00, иногда могут быть более поздние ночные смены.

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Американская компания MS Motors LLC ищет в Перми сотрудников со знанием разговорного английского для сопровождения грузоперевозок в США. Объявление о вакансии опубликовано компанией «Логистик плюс» на сайте HH.ru. «Международная логистическая компания MS Motors LLC невероятно выросла за 2021 год. Нам нужны амбициозные и коммуникабельные люди со знанием разговорного английского языка для работы в области профессионального диспетчирования грузоперевозок по территории США», — говорится в объявлении. Как рассказали в компании, будущему работнику нужно будет работать с заявками, разговаривать с клиентами и водителями грузовиков и договариваться о цене перевозки. Работодатель обещает обучение, работу в офисе в центре Перми, а также отсутствие «потолка» в зарплате. Работник будет получать 10% с заключенной сделки. График работы: с 16.00 до 0.00, иногда могут быть более поздние ночные смены.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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