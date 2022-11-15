Пермякам предлагают работу по сопровождению грузовиков в США

16 ноября 2022 в 16:45 Размер текста - 17 +

Будущий сотрудник должен будет общаться и договариваться о цене с водителями грузовиков Фото: Анна Майорова © URA.RU Американская компания MS Motors LLC ищет в Перми сотрудников со знанием разговорного английского для сопровождения грузоперевозок в США. Объявление о вакансии опубликовано компанией «Логистик плюс» на сайте HH.ru. «Международная логистическая компания MS Motors LLC невероятно выросла за 2021 год. Нам нужны амбициозные и коммуникабельные люди со знанием разговорного английского языка для работы в области профессионального диспетчирования грузоперевозок по территории США», — говорится в объявлении. Как рассказали в компании, будущему работнику нужно будет работать с заявками, разговаривать с клиентами и водителями грузовиков и договариваться о цене перевозки. Работодатель обещает обучение, работу в офисе в центре Перми, а также отсутствие «потолка» в зарплате. Работник будет получать 10% с заключенной сделки. График работы: с 16.00 до 0.00, иногда могут быть более поздние ночные смены.

Американская компания MS Motors LLC ищет в Перми сотрудников со знанием разговорного английского для сопровождения грузоперевозок в США. Объявление о вакансии опубликовано компанией «Логистик плюс» на сайте HH.ru. «Международная логистическая компания MS Motors LLC невероятно выросла за 2021 год. Нам нужны амбициозные и коммуникабельные люди со знанием разговорного английского языка для работы в области профессионального диспетчирования грузоперевозок по территории США», — говорится в объявлении. Как рассказали в компании, будущему работнику нужно будет работать с заявками, разговаривать с клиентами и водителями грузовиков и договариваться о цене перевозки. Работодатель обещает обучение, работу в офисе в центре Перми, а также отсутствие «потолка» в зарплате. Работник будет получать 10% с заключенной сделки. График работы: с 16.00 до 0.00, иногда могут быть более поздние ночные смены.