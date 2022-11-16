Президент Польши сделал обращение после экстренного заседания совбеза

Опасность повторения ракетного удара по Польше отсутствует. Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда после экстренного заседания совета безопасности страны.
«У нас нет никаких сигналов, чтобы была какая-либо опасность повторения такого происшествия», — рассказал Дуда. Заявление опубликовано в официальном аккаунте президента Польши в Twiitter (заблокирован в РФ).
Вчера, 15 ноября, стало известно об упавших ракетах на территории Польши. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий высказал сомнение по поводу необходимости применения Четвертой статьи договора НАТО из-за падения ракет на территории Польши, передает RT. Сам Дуда признался, что ракеты летели с украинской территории, сообщает телеканал 360.
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Опасность повторения ракетного удара по Польше отсутствует. Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда после экстренного заседания совета безопасности страны. «У нас нет никаких сигналов, чтобы была какая-либо опасность повторения такого происшествия», — рассказал Дуда. Заявление опубликовано в официальном аккаунте президента Польши в Twiitter (заблокирован в РФ). Вчера, 15 ноября, стало известно об упавших ракетах на территории Польши. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий высказал сомнение по поводу необходимости применения Четвертой статьи договора НАТО из-за падения ракет на территории Польши, передает RT. Сам Дуда признался, что ракеты летели с украинской территории, сообщает телеканал 360.