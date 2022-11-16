Президент Польши сделал обращение после экстренного заседания совбеза

Президент Дуда: опасность повторного ракетного удара по Польше отсутствует
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, стрельба, пво
Опасность повторного ракетного удара по Польше отсутствует, заявил президент Польши Дуда Фото:
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В Польше на границе с Украиной упали две ракеты

Опасность повторения ракетного удара по Польше отсутствует. Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда после экстренного заседания совета безопасности страны.

«У нас нет никаких сигналов, чтобы была какая-либо опасность повторения такого происшествия», — рассказал Дуда. Заявление опубликовано в официальном аккаунте президента Польши в Twiitter (заблокирован в РФ).

Вчера, 15 ноября, стало известно об упавших ракетах на территории Польши. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий высказал сомнение по поводу необходимости применения Четвертой статьи договора НАТО из-за падения ракет на территории Польши, передает RT. Сам Дуда признался, что ракеты летели с украинской территории, сообщает телеканал 360.

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Опасность повторения ракетного удара по Польше отсутствует. Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда после экстренного заседания совета безопасности страны. «У нас нет никаких сигналов, чтобы была какая-либо опасность повторения такого происшествия», — рассказал Дуда. Заявление опубликовано в официальном аккаунте президента Польши в Twiitter (заблокирован в РФ). Вчера, 15 ноября, стало известно об упавших ракетах на территории Польши. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий высказал сомнение по поводу необходимости применения Четвертой статьи договора НАТО из-за падения ракет на территории Польши, передает RT. Сам Дуда признался, что ракеты летели с украинской территории, сообщает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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