16 ноября 2022

Свердловский сенатор помог земляку, раненному на спецоперации

Сенатор Шептий навестил в госпитале бойца из Свердловской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание политсовета СРО «Единая Россия». Екатеринбург, шептий виктор
Виктор Шептий передал раненому свердловчанину гостинцы из дома Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Член Совета Федерации от Свердловской области, представитель комитета по обороне Виктор Шептий навестил земляка, получившего ранение в ходе спецоперации на Украине. Политик передал военному гостинцы от родственников. Об этом рассказал сам Шептий.

«Навестил раненого бойца, мобилизованного из Ирбитского района. В минувшую пятницу встречался с его родителями, пообещал передать от них гостинцы. Передал, прямо из родного дома. Переговорил с лечащим врачом. Ранение земляк получил серьезное, но самое страшное позади. Скорейшего выздоровления!» — написал Шептий на своей странице во «ВКонтакте».

Сенатор поведал, что дома бойца ждут родители, жена и маленький сын, который родился уже после того, как папу мобилизовали. Сейчас свердловчанин проходит реабилитацию в филиале госпиталя Минобороны РФ в Москве.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация территорий. Мобилизация в России проходила с 21 сентября по 28 октября.

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Член Совета Федерации от Свердловской области, представитель комитета по обороне Виктор Шептий навестил земляка, получившего ранение в ходе спецоперации на Украине. Политик передал военному гостинцы от родственников. Об этом рассказал сам Шептий. «Навестил раненого бойца, мобилизованного из Ирбитского района. В минувшую пятницу встречался с его родителями, пообещал передать от них гостинцы. Передал, прямо из родного дома. Переговорил с лечащим врачом. Ранение земляк получил серьезное, но самое страшное позади. Скорейшего выздоровления!» — написал Шептий на своей странице во «ВКонтакте». Сенатор поведал, что дома бойца ждут родители, жена и маленький сын, который родился уже после того, как папу мобилизовали. Сейчас свердловчанин проходит реабилитацию в филиале госпиталя Минобороны РФ в Москве. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация территорий. Мобилизация в России проходила с 21 сентября по 28 октября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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