Свердловский сенатор помог земляку, раненному на спецоперации

Сенатор Шептий навестил в госпитале бойца из Свердловской области

17 ноября 2022 в 19:13 Размер текста - 17 +

Виктор Шептий передал раненому свердловчанину гостинцы из дома Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Член Совета Федерации от Свердловской области, представитель комитета по обороне Виктор Шептий навестил земляка, получившего ранение в ходе спецоперации на Украине. Политик передал военному гостинцы от родственников. Об этом рассказал сам Шептий. «Навестил раненого бойца, мобилизованного из Ирбитского района. В минувшую пятницу встречался с его родителями, пообещал передать от них гостинцы. Передал, прямо из родного дома. Переговорил с лечащим врачом. Ранение земляк получил серьезное, но самое страшное позади. Скорейшего выздоровления!» — написал Шептий на своей странице во «ВКонтакте». Сенатор поведал, что дома бойца ждут родители, жена и маленький сын, который родился уже после того, как папу мобилизовали. Сейчас свердловчанин проходит реабилитацию в филиале госпиталя Минобороны РФ в Москве. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация территорий. Мобилизация в России проходила с 21 сентября по 28 октября. Фото: пресс-служба Совета Федерации Фото: страница Виктора Шептия во «ВКонтакте»

Член Совета Федерации от Свердловской области, представитель комитета по обороне Виктор Шептий навестил земляка, получившего ранение в ходе спецоперации на Украине. Политик передал военному гостинцы от родственников. Об этом рассказал сам Шептий. «Навестил раненого бойца, мобилизованного из Ирбитского района. В минувшую пятницу встречался с его родителями, пообещал передать от них гостинцы. Передал, прямо из родного дома. Переговорил с лечащим врачом. Ранение земляк получил серьезное, но самое страшное позади. Скорейшего выздоровления!» — написал Шептий на своей странице во «ВКонтакте». Сенатор поведал, что дома бойца ждут родители, жена и маленький сын, который родился уже после того, как папу мобилизовали. Сейчас свердловчанин проходит реабилитацию в филиале госпиталя Минобороны РФ в Москве. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация территорий. Мобилизация в России проходила с 21 сентября по 28 октября.