Начальник одного из отделов полиции Екатеринбурга уволился на фоне московской проверки

Глава отдела полиции №5 покинул службу после 22 лет работы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава отдела полиции №5 в Екатеринбурге Алексей Левченко уволился со службы на фоне проверки специалистов из федерального МВД. При этом причиной такого решения стали не конфликты с руководством, а маленькая зарплата, рассказал URA.RU пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Это осознанный шаг, на который Левченко решился минувшим летом после 22 лет службы. Ни с какими конфликтами или так называемыми подводными течениями этот поступок не связан. Принимались необходимые меры, чтобы офицер продолжил карьеру. Однако существенную роль сыграла зарплата на новом месте работы, которую Левченко уже предложили. Она в разы больше его нынешней», — рассказал Горелых.

Ранее URA.RU со ссылкой на источники сообщало, что в ГУ МВД по Свердловской области ожидается ряд увольнений, которые затронут и рядовых сотрудников, и руководящий состав. Это должно было стать следствием глобальной ревизии, которую проводит делегация из Москвы.