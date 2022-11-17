В Перми эвакуировали школу

18 ноября 2022 в 19:12 Размер текста - 17 +

У школе сработала пожарная сигнализация Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми эвакуировали учеников и сотрудников школы № 47. Директор учебного заведения Инна Дубровина в беседе с корреспондентом URA.RU сообщила, что скорее всего это было ложное срабатывание пожарной сигнализации. «Мы предполагаем, что, возможно кто-то из ребят нажал [систему оповещения]. Оперативная служба 112 предупреждена. В понедельник по видеокамерам мы определим [нажал ли кто-то из учащихся кнопку оповещения]. Мы при любом срабатывании системы оповещения (даже если предполагаем, что оно ложное) по регламенту обязаны предупредить соответствующие службы, провести эвакуацию, проверить школу что и было сделано», — рассказала Дубровина. После того, как в здании была проведена проверка, все ученики и педагоги вернулись в здание школы. На данный момент учебный процесс завершен.

В Перми эвакуировали учеников и сотрудников школы № 47. Директор учебного заведения Инна Дубровина в беседе с корреспондентом URA.RU сообщила, что скорее всего это было ложное срабатывание пожарной сигнализации. «Мы предполагаем, что, возможно кто-то из ребят нажал [систему оповещения]. Оперативная служба 112 предупреждена. В понедельник по видеокамерам мы определим [нажал ли кто-то из учащихся кнопку оповещения]. Мы при любом срабатывании системы оповещения (даже если предполагаем, что оно ложное) по регламенту обязаны предупредить соответствующие службы, провести эвакуацию, проверить школу что и было сделано», — рассказала Дубровина. После того, как в здании была проведена проверка, все ученики и педагоги вернулись в здание школы. На данный момент учебный процесс завершен.