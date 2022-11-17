17 ноября 2022

В Перми эвакуировали школу

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, школа 27 курган, гимназия 27
У школе сработала пожарная сигнализация Фото:

В Перми эвакуировали учеников и сотрудников школы № 47. Директор учебного заведения Инна Дубровина в беседе с корреспондентом URA.RU сообщила, что скорее всего это было ложное срабатывание пожарной сигнализации.

«Мы предполагаем, что, возможно кто-то из ребят нажал [систему оповещения]. Оперативная служба 112 предупреждена. В понедельник по видеокамерам мы определим [нажал ли кто-то из учащихся кнопку оповещения]. Мы при любом срабатывании системы оповещения (даже если предполагаем, что оно ложное) по регламенту обязаны предупредить соответствующие службы, провести эвакуацию, проверить школу что и было сделано», — рассказала Дубровина.

После того, как в здании была проведена проверка, все ученики и педагоги вернулись в здание школы. На данный момент учебный процесс завершен.

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В Перми эвакуировали учеников и сотрудников школы № 47. Директор учебного заведения Инна Дубровина в беседе с корреспондентом URA.RU сообщила, что скорее всего это было ложное срабатывание пожарной сигнализации. «Мы предполагаем, что, возможно кто-то из ребят нажал [систему оповещения]. Оперативная служба 112 предупреждена. В понедельник по видеокамерам мы определим [нажал ли кто-то из учащихся кнопку оповещения]. Мы при любом срабатывании системы оповещения (даже если предполагаем, что оно ложное) по регламенту обязаны предупредить соответствующие службы, провести эвакуацию, проверить школу что и было сделано», — рассказала Дубровина. После того, как в здании была проведена проверка, все ученики и педагоги вернулись в здание школы. На данный момент учебный процесс завершен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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