На Украине ликвидировали создателя «интернационального легиона»

В зоне СВО ликвидирован 46-летний француз, сообщил его сослуживец
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
На территории Украины в зоне специальной военной операции (СВО) был ликвидирован родоначальник украинского интернационального легиона. Об этом заявил сослуживец создателя легиона.
«В зоне СВО ликвидирован 46-летний француз Гастон Бессон. Один из основателей украинского интернационального легиона», — написал сослуживец в своем Twitter (заблокирована в РФ).
Российская Федерация проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. Запад помогает Украине, поставляя вооружение, технику и военных консультантов, также на стороне ВСУ сражаются иностранные наемники.