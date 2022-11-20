На Украине ликвидировали создателя «интернационального легиона»

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В зоне СВО ликвидирован 46-летний француз, сообщил его сослуживец Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На территории Украины в зоне специальной военной операции (СВО) был ликвидирован родоначальник украинского интернационального легиона. Об этом заявил сослуживец создателя легиона.

«В зоне СВО ликвидирован 46-летний француз Гастон Бессон. Один из основателей украинского интернационального легиона», — написал сослуживец в своем Twitter (заблокирована в РФ).

Российская Федерация проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. Запад помогает Украине, поставляя вооружение, технику и военных консультантов, также на стороне ВСУ сражаются иностранные наемники.

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На территории Украины в зоне специальной военной операции (СВО) был ликвидирован родоначальник украинского интернационального легиона. Об этом заявил сослуживец создателя легиона. «В зоне СВО ликвидирован 46-летний француз Гастон Бессон. Один из основателей украинского интернационального легиона», — написал сослуживец в своем Twitter (заблокирована в РФ). Российская Федерация проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля 2022 года. Запад помогает Украине, поставляя вооружение, технику и военных консультантов, также на стороне ВСУ сражаются иностранные наемники.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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