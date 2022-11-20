Свердловские заводы массово ищут работников после мобилизации

В Свердловской области выросло число вакансий в сфере военно-промышленного комплекса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Свердловской области в середине ноября оказалось больше вакансий в сфере производства, чем в середине сентября (до объявления частичной мобилизации). Об этом сообщается в исследовании HeadHunter, оказавшемся в распоряжении URA.RU.

«Показатели середины ноября в большинстве случаев превышают показатели начала сентября. Если сравнивать количество активных вакансий по отраслям на неделе с 5 сентября и на неделе с 14 ноября, то мы увидим следующее: химическое производство, удобрения +13,5%, электроника, приборостроение, бытовая техника, компьютеры и оргтехника +9,8%, нефть и газ +8,5%», — говорится в исследовании.

Больше стало вакансий также в добывающей отрасли (+7,5%), тяжелом машиностроении (+4,7%), в сфере промышленного оборудования и техники (+1,4%). Снизилось количество вакансий по сравнению с сентябрем лишь в одной отрасли — металлургия и металлообработка (-1,4%).

Частичная мобилизация завершилась в России 28 октября. Ее итогом стал призыв на службу порядка 300 тысяч находящихся в запасе военнослужащих. Свердловская область также выполнила план, мобилизовав около 9,7 тысяч человек.