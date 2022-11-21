Появилось видео с жителем Грозного, напавшего на полицейского во время намаза

Инспектор ГИБДД скончался на месте от кровопотери
Неизвестный мужчина напал с ножом на инспектора ГИБДД, когда тот совершал намаз. Полицейский скончался на месте.
«Инспектор ГИБДД скончался на месте от кровопотери. После этого преступник забрал табельное оружие и попытался напасть на других сотрудников», — говорится в сообщении telegram-канала «112». Там также уточнили, что сотрудники полиции ликвидировали преступника ответным огнем. На месте ЧП работают оперативные службы.
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