Появилось видео с жителем Грозного, напавшего на полицейского во время намаза

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Инспектор ГИБДД скончался на месте от кровопотери Фото:

Неизвестный мужчина напал с ножом на инспектора ГИБДД, когда тот совершал намаз. Полицейский скончался на месте.

«Инспектор ГИБДД скончался на месте от кровопотери. После этого преступник забрал табельное оружие и попытался напасть на других сотрудников», — говорится в сообщении telegram-канала «112». Там также уточнили, что сотрудники полиции ликвидировали преступника ответным огнем. На месте ЧП работают оперативные службы.

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Неизвестный мужчина напал с ножом на инспектора ГИБДД, когда тот совершал намаз. Полицейский скончался на месте. «Инспектор ГИБДД скончался на месте от кровопотери. После этого преступник забрал табельное оружие и попытался напасть на других сотрудников», — говорится в сообщении telegram-канала «112». Там также уточнили, что сотрудники полиции ликвидировали преступника ответным огнем. На месте ЧП работают оперативные службы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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