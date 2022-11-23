В заброшенном доме в Запорожской области нашли схрон с боеприпасами. Фото

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Схрон с оружием сотрудника СБУ в частном доме. Херсон, схрон, тайник, боевое оружие
Схрон был найден в жилом доме, сообщает ГУВД Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Запорожской области в городе Токмак полицейские обнаружили схрон оружия и боеприпасов в заброшенном доме. Об этом сообщает главное управление внутренних дел по Запорожской области.

«Сотрудники полиции Токмака обнаружили в одном из заброшенных домов схрон оружия и боеприпасов. Проверяя оперативную информацию, силовики провели осмотр дома и нашли запечатанный цинк с 32-мя дистанционно-ударными трубками Т-1 (для осветительных мин), гранату Ф-1 с запалом, шашку тротиловую с примотанным скотчем электронным устройством, а также мину 125 калибра», — сообщили в ГУВД по региону.

Также ГУВД уточнили, что найденные боеприпасы изъяты. Полицейские установили личности людей, которые ранее проживали в доме. Сейчас происходит их задержание.

Ранее подобные схроны были найдены в Херсоне. Весной был обнаружен крупный тайник с оружием и боеприпасами в Крыму. В Красном Лимане также был найден схрон с оружием. Он находился в трубах для орошения полей, сообщает Life.

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В Запорожской области в городе Токмак полицейские обнаружили схрон оружия и боеприпасов в заброшенном доме. Об этом сообщает главное управление внутренних дел по Запорожской области. «Сотрудники полиции Токмака обнаружили в одном из заброшенных домов схрон оружия и боеприпасов. Проверяя оперативную информацию, силовики провели осмотр дома и нашли запечатанный цинк с 32-мя дистанционно-ударными трубками Т-1 (для осветительных мин), гранату Ф-1 с запалом, шашку тротиловую с примотанным скотчем электронным устройством, а также мину 125 калибра», — сообщили в ГУВД по региону. Также ГУВД уточнили, что найденные боеприпасы изъяты. Полицейские установили личности людей, которые ранее проживали в доме. Сейчас происходит их задержание. Ранее подобные схроны были найдены в Херсоне. Весной был обнаружен крупный тайник с оружием и боеприпасами в Крыму. В Красном Лимане также был найден схрон с оружием. Он находился в трубах для орошения полей, сообщает Life.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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