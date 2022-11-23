В заброшенном доме в Запорожской области нашли схрон с боеприпасами. Фото

23 ноября 2022 в 16:42 Размер текста - 17 +

Схрон был найден в жилом доме, сообщает ГУВД Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Запорожской области в городе Токмак полицейские обнаружили схрон оружия и боеприпасов в заброшенном доме. Об этом сообщает главное управление внутренних дел по Запорожской области. «Сотрудники полиции Токмака обнаружили в одном из заброшенных домов схрон оружия и боеприпасов. Проверяя оперативную информацию, силовики провели осмотр дома и нашли запечатанный цинк с 32-мя дистанционно-ударными трубками Т-1 (для осветительных мин), гранату Ф-1 с запалом, шашку тротиловую с примотанным скотчем электронным устройством, а также мину 125 калибра», — сообщили в ГУВД по региону. Также ГУВД уточнили, что найденные боеприпасы изъяты. Полицейские установили личности людей, которые ранее проживали в доме. Сейчас происходит их задержание. Ранее подобные схроны были найдены в Херсоне. Весной был обнаружен крупный тайник с оружием и боеприпасами в Крыму. В Красном Лимане также был найден схрон с оружием. Он находился в трубах для орошения полей, сообщает Life. Фото: ГУВД по Запорожской области Фото: ГУВД по Запорожской области Фото: ГУВД по Запорожской области

В Запорожской области в городе Токмак полицейские обнаружили схрон оружия и боеприпасов в заброшенном доме. Об этом сообщает главное управление внутренних дел по Запорожской области. «Сотрудники полиции Токмака обнаружили в одном из заброшенных домов схрон оружия и боеприпасов. Проверяя оперативную информацию, силовики провели осмотр дома и нашли запечатанный цинк с 32-мя дистанционно-ударными трубками Т-1 (для осветительных мин), гранату Ф-1 с запалом, шашку тротиловую с примотанным скотчем электронным устройством, а также мину 125 калибра», — сообщили в ГУВД по региону. Также ГУВД уточнили, что найденные боеприпасы изъяты. Полицейские установили личности людей, которые ранее проживали в доме. Сейчас происходит их задержание. Ранее подобные схроны были найдены в Херсоне. Весной был обнаружен крупный тайник с оружием и боеприпасами в Крыму. В Красном Лимане также был найден схрон с оружием. Он находился в трубах для орошения полей, сообщает Life.