В «Юнармии» Екатеринбурга рассказали, как генералы помогают в воспитании ребят

Руководитель «Юнармии» Екатеринбурга Туркин: глава ЦВО лично общается с юнармейцами

24 ноября 2022 в 16:42 Размер текста - 17 +

Командующий ЦВО лично подходит к юнармейцам на тренировках парада Победы, отметил Алексей Туркин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Большую роль в воспитании юнармейцев Екатеринбурга играют встречи с уральскими генералами, в том числе командующим ЦВО Александром Лапиным. Об этом в беседе с URA.RU рассказал заместитель исполняющего обязанности начальника штаба екатеринбургского отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Алексей Туркин. «Когда у нас была акция по передаче гуманитарного груза на Донбасс, отправка шла от Дома офицеров ЦВО, мы встречались там с генерал-майором Алексеем Поповым (помощник командующего войсками ЦВО по работе с ветеранами, — прим. URA.RU), общались, он напутственные, теплые слова давал. Мы регулярно видели до начала спецоперации на Украине генерал-полковника Александра Лапина на параде Победы. И я помню, на тренировках он лично подходил к юнармейцам, им отеческие слова говорил. В общем, молодец! Для ребят это важно, все-таки генерал-полковник не каждый день подходит и разговаривает», — подчеркнул Алексей Туркин. При этом, по словам собеседника агентства, право прохождения в коробке парада Победы может заслужить не каждый. «В параде идут две коробки — первая мальчики, вторая девочки. И за право участвовать в Параде Победы ребята ночи не спят. Конкуренция очень строгая, жесткая. Ребята изо всех сил стараются. Например, сейчас осень на дворе, зима наступает, а они уже готовятся к параду Победы, усиленно занимаются строевой подготовкой. Потому что мотивация участия просто зашкаливает. Есть определенные требования к ребятам, в том числе ростовые, и некоторые так расстраиваются, что еще не доросли, что до слез на глазах», — добавил Туркин. Заместитель исполняющего обязанности начальника штаба екатеринбургского отделения «ЮНАРМИИ» объяснил, что активное участие в подготовке к параду Победы и воспитанию ребят принимают и уральские офицеры. «Регулярно нас принимает на тренировки к Параду Победы 32 военный городок Екатеринбурга. Естественно, при подготовке с военными плотно общаемся. Кроме того, у нас есть договор, что мы можем проводить занятия с юнармейцами силами офицеров 32 военного городка. До СВО мы достаточно регулярно ездили к ним, они проводили мастер-классы, показывали военную технику. Обучали наших юнармейцев премудростям военной службы, жизни», — отметил Туркин. Работа по развитию юнармейского движения проводится в ЦВО в целях патриотического воспитания молодежи. Командующим войсками ЦВО является Александр Лапин. С начала спецоперации на Украине генерал-полковник возглавлял группировку «Центр», которая смогла максимально освободить от украинских националистов ЛНР и создать условия для дальнейших успешных наступательных действий в ДНР. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Большую роль в воспитании юнармейцев Екатеринбурга играют встречи с уральскими генералами, в том числе командующим ЦВО Александром Лапиным. Об этом в беседе с URA.RU рассказал заместитель исполняющего обязанности начальника штаба екатеринбургского отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Алексей Туркин. «Когда у нас была акция по передаче гуманитарного груза на Донбасс, отправка шла от Дома офицеров ЦВО, мы встречались там с генерал-майором Алексеем Поповым (помощник командующего войсками ЦВО по работе с ветеранами, — прим. URA.RU), общались, он напутственные, теплые слова давал. Мы регулярно видели до начала спецоперации на Украине генерал-полковника Александра Лапина на параде Победы. И я помню, на тренировках он лично подходил к юнармейцам, им отеческие слова говорил. В общем, молодец! Для ребят это важно, все-таки генерал-полковник не каждый день подходит и разговаривает», — подчеркнул Алексей Туркин. При этом, по словам собеседника агентства, право прохождения в коробке парада Победы может заслужить не каждый. «В параде идут две коробки — первая мальчики, вторая девочки. И за право участвовать в Параде Победы ребята ночи не спят. Конкуренция очень строгая, жесткая. Ребята изо всех сил стараются. Например, сейчас осень на дворе, зима наступает, а они уже готовятся к параду Победы, усиленно занимаются строевой подготовкой. Потому что мотивация участия просто зашкаливает. Есть определенные требования к ребятам, в том числе ростовые, и некоторые так расстраиваются, что еще не доросли, что до слез на глазах», — добавил Туркин. Заместитель исполняющего обязанности начальника штаба екатеринбургского отделения «ЮНАРМИИ» объяснил, что активное участие в подготовке к параду Победы и воспитанию ребят принимают и уральские офицеры. «Регулярно нас принимает на тренировки к Параду Победы 32 военный городок Екатеринбурга. Естественно, при подготовке с военными плотно общаемся. Кроме того, у нас есть договор, что мы можем проводить занятия с юнармейцами силами офицеров 32 военного городка. До СВО мы достаточно регулярно ездили к ним, они проводили мастер-классы, показывали военную технику. Обучали наших юнармейцев премудростям военной службы, жизни», — отметил Туркин. Работа по развитию юнармейского движения проводится в ЦВО в целях патриотического воспитания молодежи. Командующим войсками ЦВО является Александр Лапин. С начала спецоперации на Украине генерал-полковник возглавлял группировку «Центр», которая смогла максимально освободить от украинских националистов ЛНР и создать условия для дальнейших успешных наступательных действий в ДНР.