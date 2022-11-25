25 ноября 2022

В Аше запечатлели зимнюю радугу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Деревня Ярки, зимник. Ханты-Мансийский район, радуга, север
Радуга зимой — достаточно редкое явление Фото:

Жители Аши Челябинской области запечатлели редкое зимнее явление — гало. Фотографиями радуги на морозе они поделились в соцсетях.

«В Аше зимняя радуга. Гало», — рассказала в сообществе «Регион 74 | Южный Урал и Челябинск» в соцсети «ВКонтакте» Ольга Шитова.

Яркие столбы в виде радуги появляются в сильные морозы, когда в воздухе кристаллизуются капли воды. Специалисты объясняют это тем, что свет солнца преломляется в кристаллах льда, которые парят в верхних слоях тропосферы. Еще реже гало появляется летом, предвещая ухудшение погоды.

Ранее синоптики сообщали об аномальных морозах в ночь на 26 ноября. Метеорологи предупреждали о похолодании до -29.

В Аше сфотографировали гало

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Жители Аши Челябинской области запечатлели редкое зимнее явление — гало. Фотографиями радуги на морозе они поделились в соцсетях. «В Аше зимняя радуга. Гало», — рассказала в сообществе «Регион 74 | Южный Урал и Челябинск» в соцсети «ВКонтакте» Ольга Шитова. Яркие столбы в виде радуги появляются в сильные морозы, когда в воздухе кристаллизуются капли воды. Специалисты объясняют это тем, что свет солнца преломляется в кристаллах льда, которые парят в верхних слоях тропосферы. Еще реже гало появляется летом, предвещая ухудшение погоды. Ранее синоптики сообщали об аномальных морозах в ночь на 26 ноября. Метеорологи предупреждали о похолодании до -29.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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