Радуга зимой — достаточно редкое явление Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Жители Аши Челябинской области запечатлели редкое зимнее явление — гало. Фотографиями радуги на морозе они поделились в соцсетях.

«В Аше зимняя радуга. Гало», — рассказала в сообществе «Регион 74 | Южный Урал и Челябинск» в соцсети «ВКонтакте» Ольга Шитова.

Яркие столбы в виде радуги появляются в сильные морозы, когда в воздухе кристаллизуются капли воды. Специалисты объясняют это тем, что свет солнца преломляется в кристаллах льда, которые парят в верхних слоях тропосферы. Еще реже гало появляется летом, предвещая ухудшение погоды.

Ранее синоптики сообщали об аномальных морозах в ночь на 26 ноября. Метеорологи предупреждали о похолодании до -29.