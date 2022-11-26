Челябинские депутаты передали с передовой поздравления мамам Фото: Денис Моргунов © URA.RU

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Депутаты Госдумы от Челябинской области Олег Голиков и Олег Колесников, которые находятся на передовой, поздравили мам с праздником. Свои обращения они передали через близких и в соцсетях.

«Мама, ты самый сильный человек на свете. Ты дала мне жизнь, здоровье, ум, мудрость, самостоятельность. Ты всегда поддерживаешь меня во всех моих начинаниях, переживаешь, расстраиваешься, плачешь и радуешься моим победам», — заявил Голиков в своем telegram-канале.

Супруга Олега Колесникова Лена передала маме мужа видеопоздравление с передовой. Она рассказала, что была взволнована и растрогана. «Вместе мы просмотрели это коротенькое видео, наверное, больше десятка раз. Видим, что жив, здоров и также решительно настроен. И смог поздравить одного из самых важных в жизни каждого человека людей — свою маму», — добавила Колесникова.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил женщин, которые шьют для военнослужащих, с Днем матери. За два месяца швеи отправили на передовую более пяти тонн груза.