В Сургуте на месте магазина H&M откроются Zarina и Befree

29 ноября 2022 в 08:36 Размер текста - 17 +

В ТРЦ «Сургут Сити Молл» на месте H&M откроются торговые точки брендов Zarina и Befree Вадим Ахметов, URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В торговом центре «Сургут Сити Молл» (ХМАО) на месте магазина H&M откроются торговые точки брендов Zarina и Befree. Об этом журналистам рассказала руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова. «Срок открытия связан с состоянием помещения, а также конфигурацией — сдается ли все помещение целиком, либо его делят под нескольких арендаторов», — пояснила Цветкова ТАСС. Открытие магазинов запланировано на март следующего года. Ранее сообщалось о возобновлении работы магазинов компании H&M в Сургуте. Компания решила полностью закрыть бизнес в РФ на фоне санкций, как и ряд других западных брендов. Недружественные страны ввели ограничения против России после начала специальной военной операции на территории Украины.

В торговом центре «Сургут Сити Молл» (ХМАО) на месте магазина H&M откроются торговые точки брендов Zarina и Befree. Об этом журналистам рассказала руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова. «Срок открытия связан с состоянием помещения, а также конфигурацией — сдается ли все помещение целиком, либо его делят под нескольких арендаторов», — пояснила Цветкова ТАСС. Открытие магазинов запланировано на март следующего года. Ранее сообщалось о возобновлении работы магазинов компании H&M в Сургуте. Компания решила полностью закрыть бизнес в РФ на фоне санкций, как и ряд других западных брендов. Недружественные страны ввели ограничения против России после начала специальной военной операции на территории Украины.