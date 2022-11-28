28 ноября 2022
27 ноября 2022
26 ноября 2022

В Сургуте на месте магазина H&M откроются Zarina и Befree

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В ТРЦ «Сургут Сити Молл» на месте H&M откроются торговые точки брендов Zarina и Befree
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В торговом центре «Сургут Сити Молл» (ХМАО) на месте магазина H&M откроются торговые точки брендов Zarina и Befree. Об этом журналистам рассказала руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова.

«Срок открытия связан с состоянием помещения, а также конфигурацией — сдается ли все помещение целиком, либо его делят под нескольких арендаторов», — пояснила Цветкова ТАСС. Открытие магазинов запланировано на март следующего года.

Ранее сообщалось о возобновлении работы магазинов компании H&M в Сургуте. Компания решила полностью закрыть бизнес в РФ на фоне санкций, как и ряд других западных брендов. Недружественные страны ввели ограничения против России после начала специальной военной операции на территории Украины.

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В торговом центре «Сургут Сити Молл» (ХМАО) на месте магазина H&M откроются торговые точки брендов Zarina и Befree. Об этом журналистам рассказала руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежда Цветкова. «Срок открытия связан с состоянием помещения, а также конфигурацией — сдается ли все помещение целиком, либо его делят под нескольких арендаторов», — пояснила Цветкова ТАСС. Открытие магазинов запланировано на март следующего года. Ранее сообщалось о возобновлении работы магазинов компании H&M в Сургуте. Компания решила полностью закрыть бизнес в РФ на фоне санкций, как и ряд других западных брендов. Недружественные страны ввели ограничения против России после начала специальной военной операции на территории Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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