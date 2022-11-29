ГУФСИН: десятки свердловских предприятий готовы взять на работу осужденных

Осужденные уже трудятся на предприятиях Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Камышлова и Первоуральска Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Свердловской области есть десятки промышленных предприятий, готовых взять на работу осужденных. С 30-ю из них уже организовано сотрудничество, сообщил URA.RU пресс-секретарь ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко.

«В Свердловской области 20-30 предприятий, где могут работать осужденные. Какие именно, раскрывать не будем. Их количество периодически меняется — с кем-то заключают договора, с кем-то расторгают. Количество осужденных [которые трудятся на промышленных предприятиях] тоже разное», — рассказали в ГУФСИН.

В основном это предприятия Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Камышлова и Первоуральска. Список компаний и предприятий, которые могут привлекать к работе осужденных, согласован на уровне правительства Свердловской области, добавляют в ГУФСИН.

Ранее URA.RU сообщало, что 250 осужденных из Свердловской области трудоустроили на предприятия «Уралвагонзавода» (входит в корпорацию «Ростех»). Переговоры о сотрудничестве шли больше года. На производства отправляют квалифицированных осужденных, у которых есть соответствующие специальность и практический опыт. Некоторые из них успевают за годы заключения получить по 2-3 специальности.