НАТО готовится бросить Украину и принять в альянс после спецоперации: главное к вечеру 29 ноября

Российские военные освободили три населенных пункта в ДНР
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В НАТО выразили готовность принять Украину в свой состав после окончания конфликта с РФ. СМИ сообщили, что альянс собирается почти полностью свернуть поддержку Киева. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 29 ноября.
- НАТО практически полностью сократит материальную помощь Украине из-за экономического истощения стран, сообщила китайская газета Global Times. При этом Украину готовы принять в НАТО после окончания боевых действий, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг;
- Российские военные ведут наступление на донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ. За сутки армия РФ уничтожила там около 100 солдат ВСУ, передает Пятый канал. Также военные РФ освободили Перше Травню и Андреевку (ДНР);
- В Кремле заявили, что Россия проведет переговоры с Украиной, если Киев будет готов обсуждать требования Москвы. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Украина отрицает возобновление мирных переговоров. При этом советник президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович пообещал, что ВСУ возьмут Крым через полгода;
- По мнению бывшего полковника США Дугласа Макгрегора, Украина никогда не сможет победить Россию. Армия РФ пытается использовать зиму как оружие, считает генсек НАТО.