НАТО готовится бросить Украину и принять в альянс после спецоперации: главное к вечеру 29 ноября

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Российские военные освободили три населенных пункта в ДНР Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В НАТО выразили готовность принять Украину в свой состав после окончания конфликта с РФ. СМИ сообщили, что альянс собирается почти полностью свернуть поддержку Киева. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 29 ноября.

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В НАТО выразили готовность принять Украину в свой состав после окончания конфликта с РФ. СМИ сообщили, что альянс собирается почти полностью свернуть поддержку Киева. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 29 ноября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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