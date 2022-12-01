Проект помощи матерям особенных детей поддержали на президентском конкурсе

01 декабря 2022 в 18:44 Размер текста - 17 +

Награду премии «Сноб» получила основательница «Теплее вместе» Кирилл Зыков / АГН Москва Победителем всероссийской премии «Сноб» «Сделано в России — 2022» конкурса «Моя страна — моя Россия» президентской платформы «Россия — страна возможностей» стал проект «Теплее вместе», занимающийся поддержкой женщин, воспитывающих детей с особенностями развития, в частности, с нарушениями психического и физического здоровья. Церемония награждения, в которой приняла участие основательница проекта Алина Ращупкина, состоялась в Московском драматическом театре имени М. Н. Ермоловой. «Я до последнего сомневалась в своих силах и в том, что моя идея может заинтересовать жюри. В итоге эксперты отметили важность инклюзии и оценили старания нашей команды — мы победили», — поделилась впечатлениями Ращупкина, отметив, что победа в премии придала ей уверенности в дальнейшем продвижении проекта. Ее слова приводит пресс-служба платформы. Идея основать некоммерческую организацию появилась у Ращупкиной в 2019 году, после появления в ее семье ребенка с редким заболеванием. «Я не только видела, но и по себе знала, как тяжело особенным детям и их родителям. Мамы и папы тоже нуждаются в поддержке, но получить ее не всегда удается, потому что обычно все внимание направлено на ребенка», — пояснила директор «Теплее вместе» свое решение основать проект. К ней пришла идея приглашать мам особенных детей на фотопрогулки, которые позднее прозвали «Теплыми встречами», ведь на них женщины могли «забыть обо всех проблемах и расслабиться». Сейчас социально инклюзивный проект «Теплее вместе» проводит ресурсные встречи, мастер-классы и оказывает родителям психологическую помощь. Участники ресурсных встреч проекта разговаривают о ментальном здоровье вместе со специалистами, которых привлекает организация. Участники конкурса «Моя страна — моя Россия» создают проекты и предлагают идеи для улучшения качества жизни россиян и решения социально-экономических проблем. А премия «Сноб» отмечает самые интересные инициативы и проекты, которые делают жизнь добрее, ярче и лучше. Заявку на участие в ней подали более полутора тысяч претендентов из разных регионов России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Победителем всероссийской премии «Сноб» «Сделано в России — 2022» конкурса «Моя страна — моя Россия» президентской платформы «Россия — страна возможностей» стал проект «Теплее вместе», занимающийся поддержкой женщин, воспитывающих детей с особенностями развития, в частности, с нарушениями психического и физического здоровья. Церемония награждения, в которой приняла участие основательница проекта Алина Ращупкина, состоялась в Московском драматическом театре имени М. Н. Ермоловой. «Я до последнего сомневалась в своих силах и в том, что моя идея может заинтересовать жюри. В итоге эксперты отметили важность инклюзии и оценили старания нашей команды — мы победили», — поделилась впечатлениями Ращупкина, отметив, что победа в премии придала ей уверенности в дальнейшем продвижении проекта. Ее слова приводит пресс-служба платформы. Идея основать некоммерческую организацию появилась у Ращупкиной в 2019 году, после появления в ее семье ребенка с редким заболеванием. «Я не только видела, но и по себе знала, как тяжело особенным детям и их родителям. Мамы и папы тоже нуждаются в поддержке, но получить ее не всегда удается, потому что обычно все внимание направлено на ребенка», — пояснила директор «Теплее вместе» свое решение основать проект. К ней пришла идея приглашать мам особенных детей на фотопрогулки, которые позднее прозвали «Теплыми встречами», ведь на них женщины могли «забыть обо всех проблемах и расслабиться». Сейчас социально инклюзивный проект «Теплее вместе» проводит ресурсные встречи, мастер-классы и оказывает родителям психологическую помощь. Участники ресурсных встреч проекта разговаривают о ментальном здоровье вместе со специалистами, которых привлекает организация. Участники конкурса «Моя страна — моя Россия» создают проекты и предлагают идеи для улучшения качества жизни россиян и решения социально-экономических проблем. А премия «Сноб» отмечает самые интересные инициативы и проекты, которые делают жизнь добрее, ярче и лучше. Заявку на участие в ней подали более полутора тысяч претендентов из разных регионов России.