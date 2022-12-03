03 декабря 2022
02 декабря 2022

Вице-губернатор ХМАО назвал число проживающих в доме, где произошел взрыв

Вице-губернатор ХМАО сообщил, что в доме, где произошел взрыв, проживает 226 человек
© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия пожара в жилом доме на улице Стахановская, 51а. Екатеринбург, жилой дом, пожар, гарь, взрыв, происшествие, копоть, последствия взрыва, улица стахановская51а
Из 226 человек, проживающих в доме, эвакуировали 52 Фото:

В Нижневартовске, в доме, где произошел взрыв, проживает 226 человек. 52 человека эвакуированы. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока.

«В нижневартовском доме, где произошел взрыв, проживает 226 человек. 52 эвакуированы. Пункт временного размещения развернут на базе средней общеобразовательной школы №8», — сказал Тиртока.

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В Нижневартовске, в доме, где произошел взрыв, проживает 226 человек. 52 человека эвакуированы. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока. «В нижневартовском доме, где произошел взрыв, проживает 226 человек. 52 эвакуированы. Пункт временного размещения развернут на базе средней общеобразовательной школы №8», — сказал Тиртока.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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