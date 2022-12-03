Вице-губернатор ХМАО назвал число проживающих в доме, где произошел взрыв

Из 226 человек, проживающих в доме, эвакуировали 52
В Нижневартовске, в доме, где произошел взрыв, проживает 226 человек. 52 человека эвакуированы. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока.
«В нижневартовском доме, где произошел взрыв, проживает 226 человек. 52 эвакуированы. Пункт временного размещения развернут на базе средней общеобразовательной школы №8», — сказал Тиртока.
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