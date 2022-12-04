Челябинская прокуратура займется аптеками из-за градусников

Отсутствие ртутных градусников вынудило жительницу пойти в прокуратуру Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В прокуратуру Челябинской области поступила жалоба от жительницы Южноуральска на дорогие градусники в аптеках. Как URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, обращение поступило в ходе личного приема заместителя прокурора Вячеслава Тиунова.

«Жительница Южноуральска сообщила, что в аптеках города в продаже имеются только дорогие электронные градусники. При этом ртутные не продаются», — рассказали URA.RU в региональной прокуратуре.

Также женщину возмутила разница в ценах: стоимость лекарств в различных аптеках отличается. С этими вопросами жительница посетила прием заместителя прокурора региона Тиунова.

С жалобами к Тиунову пришли шесть человек. Обращения касались повышения тарифов на оплату услуг ЖКХ, вопросов пенсионного обеспечения военнослужащих и бездействия органов полиции. Как URA.RU рассказали в прокуратуре, обращения в ведомстве поставили на контроль.