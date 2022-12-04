04 декабря 2022

Челябинская прокуратура займется аптеками из-за градусников

© Служба новостей «URA.RU»
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Отсутствие ртутных градусников вынудило жительницу пойти в прокуратуру Фото:

В прокуратуру Челябинской области поступила жалоба от жительницы Южноуральска на дорогие градусники в аптеках. Как URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, обращение поступило в ходе личного приема заместителя прокурора Вячеслава Тиунова.

«Жительница Южноуральска сообщила, что в аптеках города в продаже имеются только дорогие электронные градусники. При этом ртутные не продаются», — рассказали URA.RU в региональной прокуратуре.

Также женщину возмутила разница в ценах: стоимость лекарств в различных аптеках отличается. С этими вопросами жительница посетила прием заместителя прокурора региона Тиунова.

С жалобами к Тиунову пришли шесть человек. Обращения касались повышения тарифов на оплату услуг ЖКХ, вопросов пенсионного обеспечения военнослужащих и бездействия органов полиции. Как URA.RU рассказали в прокуратуре, обращения в ведомстве поставили на контроль.

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В прокуратуру Челябинской области поступила жалоба от жительницы Южноуральска на дорогие градусники в аптеках. Как URA.RU сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, обращение поступило в ходе личного приема заместителя прокурора Вячеслава Тиунова. «Жительница Южноуральска сообщила, что в аптеках города в продаже имеются только дорогие электронные градусники. При этом ртутные не продаются», — рассказали URA.RU в региональной прокуратуре. Также женщину возмутила разница в ценах: стоимость лекарств в различных аптеках отличается. С этими вопросами жительница посетила прием заместителя прокурора региона Тиунова. С жалобами к Тиунову пришли шесть человек. Обращения касались повышения тарифов на оплату услуг ЖКХ, вопросов пенсионного обеспечения военнослужащих и бездействия органов полиции. Как URA.RU рассказали в прокуратуре, обращения в ведомстве поставили на контроль.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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