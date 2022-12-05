Власти обратились к свердловчанам после взрыва в Нижневартовске

Использование газовых баллонов возможно исключительно на основании соответствующего договора с ресусоснабжающей организацией. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области (ДИП).
«В связи с участившимися случаями взрывов бытового газа в многоквартирных домах на территории РФ свердловские власти предостерегают граждан о недопустимости приобретения и заполнения газовых баллонов в нарушение установленных требований. Жителям газифицированных многоквартирных домов необходимо помнить, что за свою газовую плиту ответственность несет собственник помещения», — сказано в сообщении.
Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области напоминает о ряде важных действий перед продажей/покупкой газовых баллонов:
- Необходимо осуществить предпродажную подготовку, которая включает в себя осмотр баллона, проверку его технического состояния на герметичность и наличие механических повреждений (по внешним признакам);
- Необходимо ознакомить потребителя, который самостоятельно осуществляет транспортировку приобретенного газового баллона, с правилами безопасности при его транспортировке, а также с правилами безопасности при замене пустого баллона;
- Необходимо передать потребителю кассовый и товарный чеки, в которых помимо обязательных сведений указываются номер газового баллона, масса газа в баллоне, цена товара и дата продажи, товарный чек также должен содержать подпись лица, непосредственно осуществляющего продажу.
Ранее URA.RU писало, что 4 декабря в жилом доме Нижневартовска произошел взрыв. На данный момент возбуждено уголовное дело. В результате ЧП есть погибшие и пострадавшие. Спасательные службы продолжают поиски пропавших.
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