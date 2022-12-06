МИД Австрии: Европа нуждается в России

07 декабря 2022 в 00:12 Размер текста - 17 +

Александр Шалленберг заявил, что ЕС нужна Россия для диалога о безопасности Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU После окончания украинского конфликта Евросоюзу понадобится Россия, чтобы вести с ней диалог по безопасности. Об этом заявил министр по европейским и иностранным делам республики Александр Шалленберг. «Мирные переговоры по поводу Украины на данный момент невозможны, но исключать Россию из международных встреч будет неправильно. После окончания украинского конфликта Евросоюзу нужна Россия, с которой получится вести диалог по общей безопасности», — заявил Александр Шалленберг во время заседания внешнеполитического комитета австрийского парламента. Его слова передает ТАСС. Ранее советник главы Офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина готова дать РФ гарантии безопасности. Это произойдет, если Москва откажется от ядерного оружия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков согласился с заявлением госсекретаря США Энтони Блинкена о долгосрочном мире после конфликта России и Украины и заявил, что на данный момент не видит перспектив переговоров. Президент Украины Владимир Зеленский отказался от переговоров с Россией и объяснил это тем, что любые соглашения между Киевом и Москвой не остановят конфликт. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU . .

После окончания украинского конфликта Евросоюзу понадобится Россия, чтобы вести с ней диалог по безопасности. Об этом заявил министр по европейским и иностранным делам республики Александр Шалленберг. «Мирные переговоры по поводу Украины на данный момент невозможны, но исключать Россию из международных встреч будет неправильно. После окончания украинского конфликта Евросоюзу нужна Россия, с которой получится вести диалог по общей безопасности», — заявил Александр Шалленберг во время заседания внешнеполитического комитета австрийского парламента. Его слова передает ТАСС. Ранее советник главы Офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина готова дать РФ гарантии безопасности. Это произойдет, если Москва откажется от ядерного оружия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков согласился с заявлением госсекретаря США Энтони Блинкена о долгосрочном мире после конфликта России и Украины и заявил, что на данный момент не видит перспектив переговоров. Президент Украины Владимир Зеленский отказался от переговоров с Россией и объяснил это тем, что любые соглашения между Киевом и Москвой не остановят конфликт. .