Летом долгострой продавали за 300 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Стоимость недостроенного торгово-развлекательного комплекса с гостиницей и парковкой на улице Братьев Кашириных в Челябинске снизилась в 100 раз. Объект продается за 3,9 млн рублей, тогда как в июне его выставляли за 302,7 млн рублей.

«Объект незавершенного строительства площадью застройки 2271,8 квадратных метров, со степенью готовности 10%. Реализуется путем продажи с публичных торгов», — говорится в карточке объекта на сайте «ГИС Торги».

Долгострой был изъят у ООО «Жилстрой №9», поскольку истек срок договора аренды земельного участка, на котором он построен. После этого комитет по управлению имуществом и земельными отношениями Челябинска подал иск в суд. Он был удовлетворен в мае 2021 года.