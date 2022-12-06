06 декабря 2022

В Челябинске в 100 раз снизили цену на недостроенный отель. Скрин

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Недострои Тартаковского. Челябинск, недострой около гостиницы малахит, стройка рогозы
Летом долгострой продавали за 300 млн рублей Фото:

Стоимость недостроенного торгово-развлекательного комплекса с гостиницей и парковкой на улице Братьев Кашириных в Челябинске снизилась в 100 раз. Объект продается за 3,9 млн рублей, тогда как в июне его выставляли за 302,7 млн рублей.

«Объект незавершенного строительства площадью застройки 2271,8 квадратных метров, со степенью готовности 10%. Реализуется путем продажи с публичных торгов», — говорится в карточке объекта на сайте «ГИС Торги».

Долгострой был изъят у ООО «Жилстрой №9», поскольку истек срок договора аренды земельного участка, на котором он построен. После этого комитет по управлению имуществом и земельными отношениями Челябинска подал иск в суд. Он был удовлетворен в мае 2021 года.

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Стоимость недостроенного торгово-развлекательного комплекса с гостиницей и парковкой на улице Братьев Кашириных в Челябинске снизилась в 100 раз. Объект продается за 3,9 млн рублей, тогда как в июне его выставляли за 302,7 млн рублей. «Объект незавершенного строительства площадью застройки 2271,8 квадратных метров, со степенью готовности 10%. Реализуется путем продажи с публичных торгов», — говорится в карточке объекта на сайте «ГИС Торги». Долгострой был изъят у ООО «Жилстрой №9», поскольку истек срок договора аренды земельного участка, на котором он построен. После этого комитет по управлению имуществом и земельными отношениями Челябинска подал иск в суд. Он был удовлетворен в мае 2021 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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