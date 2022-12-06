Челябинский губернатор заключил в Москве важное соглашение, которое привлечет инвесторов

Алексей Текслер заявил, что соглашение даст импульс развития туризма в регионе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 7 декабря заключил важное для развития региона соглашение о сотрудничестве с корпорацией «Туризм.РФ», которое должно привлечь инвесторов. Подписание документа прошло в координационном центре правительства РФ в присутствии вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе главы региона.

«Подписи под документом поставили губернатор Текслер и гендиректор Корпорации „Туризм.РФ“ Сергей Суханов в присутствии вице-премьера Чернышенко. Стороны договорились о взаимодействии по вопросам развития туристической инфраструктуры и индустрии гостеприимства в регионе», — заявили в пресс-службе ведомства.

Определены первые территории, на которых «Туризм.РФ» совместно с инвесторами и областными властями будет создавать современные и доступные курорты. В их список вошли: строительство бальнеологического курорта «Сапфир Урала» и создание всесезонного курорта «Аджигардак».

«Челябинская область обладает большим туристическим потенциалом. Это край бесконечных гор и лесов, край трех тысяч озер. Данное соглашение даст импульс развитию и интерес к внутреннему туризму только вырастет», — считает Текслер.

Губернатор также принял участие в заседании правительственной комиссии по развитию туризма в РФ под председательством Чернышенко. Туристическая инфраструктура в регионе будет создаваться в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Соглашения с корпорацией в этот день также подписали Ставропольский край, Архангельская, Волгоградская и Тюменская области.