В Челябинске в феврале 2025 года составлен рейтинг самых милых питомцев. В подборку вошли олень и енот, сообщили в пресс-службе «Авито».
«Открывает подборку олень. Парнокопытных питомцев обычно содержат в открытых вольерах с деревянными домиками-навесами, в которых животные могут укрыться от ветра, дождя или снега», — сообщили в пресс-службе.
Также в пресс-службе отметили, олени зимой едят комбикорм и сено, а летом пасутся сами. В частности, они едят траву, листья деревьев, яблоки и груши. Следующий герой подборки — енот-полоскун. Он обладает очаровательной мордочкой и озорным характером. Питомцы неприхотливы в еде, обожают веселые игры и любят подражать повадкам своих владельцев. Еноты обожают водные процедуры и не против прополоскать все предметы, которые попадутся им на пути.
В январе 2025 года в Челябинске самыми милыми питомцами были признаны карликовые кролики и йоркширские терьеры. Милые и дружелюбные карликовые кролики — отличные друзья для тех, кому нужен активный питомец небольшого размера. А дружелюбные йорки, выведенные в XIX веке в Англии, полюбились англичанам за длинную шелковистую шерсть и дружелюбный характер.
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