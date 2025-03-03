Рейтинг самых необычных питомцев Челябинска возглавил олень. Фото

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В среднем приобрести оленя в городе можно за 65 тысяч рублей
В среднем приобрести оленя в городе можно за 65 тысяч рублей Фото:

В Челябинске в феврале 2025 года составлен рейтинг самых милых питомцев. В подборку вошли олень и енот, сообщили в пресс-службе «Авито».

«Открывает подборку олень. Парнокопытных питомцев обычно содержат в открытых вольерах с деревянными домиками-навесами, в которых животные могут укрыться от ветра, дождя или снега», — сообщили в пресс-службе.

Также в пресс-службе отметили, олени зимой едят комбикорм и сено, а летом пасутся сами. В частности, они едят траву, листья деревьев, яблоки и груши. Следующий герой подборки — енот-полоскун. Он обладает очаровательной мордочкой и озорным характером. Питомцы неприхотливы в еде, обожают веселые игры и любят подражать повадкам своих владельцев. Еноты обожают водные процедуры и не против прополоскать все предметы, которые попадутся им на пути.

В январе 2025 года в Челябинске самыми милыми питомцами были признаны карликовые кролики и йоркширские терьеры. Милые и дружелюбные карликовые кролики — отличные друзья для тех, кому нужен активный питомец небольшого размера. А дружелюбные йорки, выведенные в XIX веке в Англии, полюбились англичанам за длинную шелковистую шерсть и дружелюбный характер.

Парнокопытных питомцев обычно содержат в открытых вольерах с деревянными домиками-навесами
Парнокопытных питомцев обычно содержат в открытых вольерах с деревянными домиками-навесами
Фото:
Питомцы неприхотливы в еде, обожают веселые игры и любят подражать повадкам своих владельцев
Питомцы неприхотливы в еде, обожают веселые игры и любят подражать повадкам своих владельцев
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В Челябинске в феврале 2025 года составлен рейтинг самых милых питомцев. В подборку вошли олень и енот, сообщили в пресс-службе «Авито». «Открывает подборку олень. Парнокопытных питомцев обычно содержат в открытых вольерах с деревянными домиками-навесами, в которых животные могут укрыться от ветра, дождя или снега», — сообщили в пресс-службе. Также в пресс-службе отметили, олени зимой едят комбикорм и сено, а летом пасутся сами. В частности, они едят траву, листья деревьев, яблоки и груши. Следующий герой подборки — енот-полоскун. Он обладает очаровательной мордочкой и озорным характером. Питомцы неприхотливы в еде, обожают веселые игры и любят подражать повадкам своих владельцев. Еноты обожают водные процедуры и не против прополоскать все предметы, которые попадутся им на пути. В январе 2025 года в Челябинске самыми милыми питомцами были признаны карликовые кролики и йоркширские терьеры. Милые и дружелюбные карликовые кролики — отличные друзья для тех, кому нужен активный питомец небольшого размера. А дружелюбные йорки, выведенные в XIX веке в Англии, полюбились англичанам за длинную шелковистую шерсть и дружелюбный характер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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