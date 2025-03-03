В Челябинске суд оштрафовал владельца кафе на 125 тысяч рублей за привлечение мигранта к работе по патенту. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России.
«Тракторозаводский районный суд Челябинска назначил наказание в виде штрафа в размере 125 тысяч рублей владельцу кафе быстрого питания за привлечение мигранта к труду по патенту, не соответствующему его профессии. Работодатель привлек к работе гражданина Ближнего зарубежья в качестве кухонного работника в нарушение требований постановления губернатора Челябинской области», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
В отношении бизнесмена составлено два административных протокола по части первой статей 18.15 и 18.17КоАП РФ. По второму материалу решение суда еще не вынесено. Работодателю грозит штраф до 800 тысяч рублей или приостановление деятельности до 90 суток.
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