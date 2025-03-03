Суд оштрафовал владельца кафе в Челябинске за мигранта на 125 тысяч рублей. Видео

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Нарушение ранее было выявлено сотрудниками Управления по вопросам миграции в ходе рейда (архивное фото)
Нарушение ранее было выявлено сотрудниками Управления по вопросам миграции в ходе рейда (архивное фото) Фото:

В Челябинске суд оштрафовал владельца кафе на 125 тысяч рублей за привлечение мигранта к работе по патенту. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России.

«Тракторозаводский районный суд Челябинска назначил наказание в виде штрафа в размере 125 тысяч рублей владельцу кафе быстрого питания за привлечение мигранта к труду по патенту, не соответствующему его профессии. Работодатель привлек к работе гражданина Ближнего зарубежья в качестве кухонного работника в нарушение требований постановления губернатора Челябинской области», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

В отношении бизнесмена составлено два административных протокола по части первой статей 18.15 и 18.17КоАП РФ. По второму материалу решение суда еще не вынесено. Работодателю грозит штраф до 800 тысяч рублей или приостановление деятельности до 90 суток.

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В Челябинске суд оштрафовал владельца кафе на 125 тысяч рублей за привлечение мигранта к работе по патенту. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России. «Тракторозаводский районный суд Челябинска назначил наказание в виде штрафа в размере 125 тысяч рублей владельцу кафе быстрого питания за привлечение мигранта к труду по патенту, не соответствующему его профессии. Работодатель привлек к работе гражданина Ближнего зарубежья в качестве кухонного работника в нарушение требований постановления губернатора Челябинской области», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.  В отношении бизнесмена составлено два административных протокола по части первой статей 18.15 и 18.17КоАП РФ. По второму материалу решение суда еще не вынесено. Работодателю грозит штраф до 800 тысяч рублей или приостановление деятельности до 90 суток.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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