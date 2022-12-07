В Копейске выступили против закрытия зоомагазина

Зоомагазин в жилом доме помешал соседям Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Жители Копейска выступили против выселения местного зоомагазина «Дай лапу», который размещен на первом этаже жилого дома. С требованием запретить данную предпринимательскую деятельность обратились в Копейский городской суд несколько соседей. Владелец магазина раскрыл URA.RU суть конфликта.

«Соседи обвинили нас в том, что мы устроили в зоомагазине приют для животных и ветлечебницу, и обратились в суд. Но сотни клиентов выступили против закрытия. Магазин открыт с 2016 года и ни разу не получал ни одного замечания», — рассказал владелец магазина «Дай лапу» Александр Васильев.

По словам Васильева, противостояние началось два года назад, когда в дом переехали новые соседи. За это время в зоомагазине прошло множество проверок, которые не нашли доказательств наличия приюта или лечения животных. Он рассказал, что один из соседей ведет себя агрессивно, пугая продавцов и угрожая всем расправой. Мотивом предприниматель считает личную неприязнь.

«За годы работы у нас появилось сотни клиентов, которые говорили, что у нас особая атмосфера. Людям нравилось приходить к нам именно за положительными эмоциями. Мы могли долго разговаривать про животных, об уходе за ними. Они вместе с нами готовы бороться за правду», — добавил Васильев.

Судебное заседание по этому вопросу состоится 8 декабря. Соседи требуют вывезти животных и запретить работу зоомагазина в данном помещении. К моменту подготовки материала связаться с истцами URA.RU не удалось.