Злоумышленники сорвали контракт между дорожным подрядчиком и администрацией Тугулыма

Грейдер снял щебеночное покрытие, которое ранее положила подрядная организация Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тугулыме (Свердловская область) злоумышленники сорвали контракт между дорожным подрядчиком и администрацией города. Подобный акт вандализма в городском округе происходит не первый раз.

«Грейдер начал срывать только что укатанное щебеночное покрытие подрядной организации, с которой мы заключили контракт на ремонт участка. Водитель заметил, что его действия снимают и удалился. После нанесенного покрытию ущерба подписание акта администрации и подрядчика будет сорвано», — рассказал глава Тугулыма Николай Черепанов в социальной сети «ВКонтакте».

Глава города добавил, что в этот день никаких работ по грейдированию или уборке снега не заказывали. «Чей это был грейдер, и кто заказал ему выполнить подобные действия неизвестно. Администрация Тугулыма готовит заявление в отдел МВД об установлении виновника и возмещении причиненного ущерба», — отметил Николай Черепанов.

С подобным актом вандализма тугулымцы встречаются не первый раз. Ранее вредителя поймать не удалось.

Ранее URA.RU сообщало, что мэр Екатеринбурга заставил дорожников работать круглосуточно. Причиной стали серьезные пробки в городе.