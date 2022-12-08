Вандалы подставили подрядчика перед мэром свердловского города. Фото, видео

Злоумышленники сорвали контракт между дорожным подрядчиком и администрацией Тугулыма
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Контрольно-пропускной пункт «Звериноголовское». Звериноголовский район. , снег, грейдер, трасса, дорога, уборка снега
Грейдер снял щебеночное покрытие, которое ранее положила подрядная организация Фото:

В Тугулыме (Свердловская область) злоумышленники сорвали контракт между дорожным подрядчиком и администрацией города. Подобный акт вандализма в городском округе происходит не первый раз.

«Грейдер начал срывать только что укатанное щебеночное покрытие подрядной организации, с которой мы заключили контракт на ремонт участка. Водитель заметил, что его действия снимают и удалился. После нанесенного покрытию ущерба подписание акта администрации и подрядчика будет сорвано», — рассказал глава Тугулыма Николай Черепанов в социальной сети «ВКонтакте».

Глава города добавил, что в этот день никаких работ по грейдированию или уборке снега не заказывали. «Чей это был грейдер, и кто заказал ему выполнить подобные действия неизвестно. Администрация Тугулыма готовит заявление в отдел МВД об установлении виновника и возмещении причиненного ущерба», — отметил Николай Черепанов.

С подобным актом вандализма тугулымцы встречаются не первый раз. Ранее вредителя поймать не удалось.

Ранее URA.RU сообщало, что мэр Екатеринбурга заставил дорожников работать круглосуточно. Причиной стали серьезные пробки в городе.

Грейдер сорвал щебеночное покрытие

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В Тугулыме (Свердловская область) злоумышленники сорвали контракт между дорожным подрядчиком и администрацией города. Подобный акт вандализма в городском округе происходит не первый раз. «Грейдер начал срывать только что укатанное щебеночное покрытие подрядной организации, с которой мы заключили контракт на ремонт участка. Водитель заметил, что его действия снимают и удалился. После нанесенного покрытию ущерба подписание акта администрации и подрядчика будет сорвано», — рассказал глава Тугулыма Николай Черепанов в социальной сети «ВКонтакте». Глава города добавил, что в этот день никаких работ по грейдированию или уборке снега не заказывали. «Чей это был грейдер, и кто заказал ему выполнить подобные действия неизвестно. Администрация Тугулыма готовит заявление в отдел МВД об установлении виновника и возмещении причиненного ущерба», — отметил Николай Черепанов. С подобным актом вандализма тугулымцы встречаются не первый раз. Ранее вредителя поймать не удалось. Ранее URA.RU сообщало, что мэр Екатеринбурга заставил дорожников работать круглосуточно. Причиной стали серьезные пробки в городе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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