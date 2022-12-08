Мэр в Пермском крае повысил себе и подчиненным оклады

Решение о повышении окладов чиновникам поддержали депутаты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Оханского городского округа Пермского края Дмитрий Байдин решил повысить себе и подчиненным оклады. Об этом говорится в решении думы Оханского округа, размещенном на сайте мэрии. В документе, который утвердили депутаты, указано, что оклад за классный чин за высшую должность муниципальной службы увеличен на 10920 рублей.

«Внести в Положение об оплате труда муниципальных служащих Оханского городского округа следующие изменения. Ежемесячный оклад за классный чин в размере: 114 336 рублей — по высшим должностям муниципальной службы; 81 192 рубля — по главным должностям муниципальной службы; 52 188 рублей — по ведущим должностям муниципальной службы; 35 628 рублей — по старшим должностям муниципальной службы», — сказано в решении городской думы. Ранее по высшим должностям муниципальной службы составлял 103 416 рублей, по главным — 73440 рублей, а по ведущим — 47208 рублей.

Ранее решение повысить себе должностной оклад в два раза решил глава Чайковского городского округа Юрий Востриков. Депутаты местной думы поддержали решение мэра. В городской администрации пояснили, что индексация оклада главы округа «проходит периодически, в зависимости от средств бюджета, законодательства и инфляции».