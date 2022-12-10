Юрист рассказал, какие компенсации получит человек, получивший травму на льду

Адвокат Лезникова: компенсация за травму, полученную от падения на льду, составляет до 200 тысяч рублей

11 декабря 2022 в 04:34 Размер текста - 17 +

Компенсация за падение на льду составит от 20 до 200 тыс. рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пострадавший от падения на льду человек может рассчитывать на компенсацию вреда здоровью, а также морального вреда. Сумма может составлять от 20 тысяч до 100 тысяч рублей, в некоторых случаях компенсация может достигать 200 тысяч рублей, сообщила юрист Виктория Лезникова. «Размер компенсации будет зависеть от травмы, которую человек получил при падении. Только за причинение вреда здоровью можно отсудить от 20 до 100 тысяч рублей и более — в эту сумму входят затраты на лекарства и медицинские услуги», — приводят слова Лезниковой «Известия». Ответственность за травму, полученную при падении на льду, или причиненную падением сосульки должна нести организация или человек, который некачественно выполнил свои обязанности по уборке территории. Для взыскания компенсации пострадавший должен вызвать скорую помощь и, желательно, сотрудников полиции, после чего обратиться в суд. Ранее URA.RU рассказало, что юристы сообщили, что люди творческих профессий могут остаться без двойной оплаты в новогодние праздники. В частности, к этой категории относятся актеры.

Пострадавший от падения на льду человек может рассчитывать на компенсацию вреда здоровью, а также морального вреда. Сумма может составлять от 20 тысяч до 100 тысяч рублей, в некоторых случаях компенсация может достигать 200 тысяч рублей, сообщила юрист Виктория Лезникова. «Размер компенсации будет зависеть от травмы, которую человек получил при падении. Только за причинение вреда здоровью можно отсудить от 20 до 100 тысяч рублей и более — в эту сумму входят затраты на лекарства и медицинские услуги», — приводят слова Лезниковой «Известия». Ответственность за травму, полученную при падении на льду, или причиненную падением сосульки должна нести организация или человек, который некачественно выполнил свои обязанности по уборке территории. Для взыскания компенсации пострадавший должен вызвать скорую помощь и, желательно, сотрудников полиции, после чего обратиться в суд. Ранее URA.RU рассказало, что юристы сообщили, что люди творческих профессий могут остаться без двойной оплаты в новогодние праздники. В частности, к этой категории относятся актеры.