Миронов заявил о триллионах рублей, которые могли бы пойти на 13-ю пенсию

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На выплату 13-й пенсии могут пойти средства со счета Министерства финансов, заявил Сергей Миронов Фото:

Накануне новогодних праздников у Министерства финансов остаются триллионы рублей, которые могли бы пойти на выплату 13-й пенсии. Об этом заявил лидер российской партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов.

«Речь идет о сотнях миллиардов и даже триллионах рублей», — написал Миронов в своем telegram-канале. Именно эти средства, которые не удалось израсходовать до конца года, по мнению политика, могли бы пойти на выплату 13-й пенсии.

Ранее в Госдуме РФ нашли способ увеличить пенсии работающим пенсионерам через снятие ограничения на количество заработанных страховых баллов. Правительство РФ отказалось от поддержки проекта закона о введении с декабря 2022 года ежегодной выплаты 13-й пенсии по старости, передает «Царьград».

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Накануне новогодних праздников у Министерства финансов остаются триллионы рублей, которые могли бы пойти на выплату 13-й пенсии. Об этом заявил лидер российской партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов. «Речь идет о сотнях миллиардов и даже триллионах рублей», — написал Миронов в своем telegram-канале. Именно эти средства, которые не удалось израсходовать до конца года, по мнению политика, могли бы пойти на выплату 13-й пенсии. Ранее в Госдуме РФ нашли способ увеличить пенсии работающим пенсионерам через снятие ограничения на количество заработанных страховых баллов. Правительство РФ отказалось от поддержки проекта закона о введении с декабря 2022 года ежегодной выплаты 13-й пенсии по старости, передает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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