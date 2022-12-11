Миронов заявил о триллионах рублей, которые могли бы пойти на 13-ю пенсию

Накануне новогодних праздников у Министерства финансов остаются триллионы рублей, которые могли бы пойти на выплату 13-й пенсии. Об этом заявил лидер российской партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов.
«Речь идет о сотнях миллиардов и даже триллионах рублей», — написал Миронов в своем telegram-канале. Именно эти средства, которые не удалось израсходовать до конца года, по мнению политика, могли бы пойти на выплату 13-й пенсии.
Ранее в Госдуме РФ нашли способ увеличить пенсии работающим пенсионерам через снятие ограничения на количество заработанных страховых баллов. Правительство РФ отказалось от поддержки проекта закона о введении с декабря 2022 года ежегодной выплаты 13-й пенсии по старости, передает «Царьград».
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Накануне новогодних праздников у Министерства финансов остаются триллионы рублей, которые могли бы пойти на выплату 13-й пенсии. Об этом заявил лидер российской партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов. «Речь идет о сотнях миллиардов и даже триллионах рублей», — написал Миронов в своем telegram-канале. Именно эти средства, которые не удалось израсходовать до конца года, по мнению политика, могли бы пойти на выплату 13-й пенсии. Ранее в Госдуме РФ нашли способ увеличить пенсии работающим пенсионерам через снятие ограничения на количество заработанных страховых баллов. Правительство РФ отказалось от поддержки проекта закона о введении с декабря 2022 года ежегодной выплаты 13-й пенсии по старости, передает «Царьград».