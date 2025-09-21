Во Франции призвали страны Запада усилить давление на Россию для скорейшего урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщил президент страны Эммануэль Макрон.
"Мы должны действовать. И нам нужен политический, военный и экономический импульс, чтобы вернуть их за стол переговоров", — заявил он в интервью телеканалу CBS. Он подчеркнул необходимость ужесточения санкций против России, обвинив Москву в предполагаемых попытках дестабилизировать ситуацию в Европе.
Ранее Макрон вновь возложил ответственность на Россию за возникновение внутренних проблем в стране, сообщает издание agoravox. В публикации подчеркивается, что французский лидер систематически акцентирует внимание на возможной опасности, исходящей от Москвы, и увязывает с ней политические и социально-экономические вызовы, с которыми сталкивается Франция.
В августк президенты России и США провели встречу на Аляске, где обсудили варианты мирного урегулирования украинского кризиса. Оба лидера по итогам переговоров выразили осторожный оптимизм и заявили о готовности работать над долгосрочным соглашением. Российская сторона подтвердила заинтересованность в мирном разрешении конфликта с учетом интересов всех участников процесса.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.