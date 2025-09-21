Москва ждет от западных стран предоставить полные результаты исследований по резонансным делам об отравлении Алексея Навального и экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, российская сторона вновь поднимает вопрос о прозрачности расследований и публикации всех экспертных заключений западных лабораторий.
«Присоединяемся к отцам и матерям „русской демократии“ и ВНОВЬ требуем от западных лабораторий представить результаты анализов», — сообщила Захарова. Об этом сообщила она в своем telegram-канале.
Захарова напомнила, что в 2020 году, когда Навального доставили в берлинскую клинику «Шарите» с диагнозом «отравление новичком», его окружение не требовало публикации анализов, а заявления немецких медиков были восприняты безусловно. Она также подчеркнула, что аналогичная закрытость сопровождала расследование инцидента с Сергеем и Юлией Скрипаль в Великобритании.
Ранее призывы российских официальных лиц предоставить результаты исследований не были поддержаны ни западными партнерами, ни ближайшим окружением пострадавших. Захарова выразила недоумение по поводу того, что немецкая сторона и международные структуры отказались от публикации ключевых материалов, на которых строились обвинения в адрес России.
Представитель МИД также напомнила о необходимости раскрыть данные по другим громким делам. Россия до сих пор ждет данные по инцидентам на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».
*Алексей Навальный внесен в перечень террористов и экстремистов
