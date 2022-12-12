12 декабря 2022

Пермячке нужно собрать сотни тысяч рублей, чтобы спасти тяжелобольного сына

© Служба новостей «URA.RU»
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День благотворительности от фонда «Дети России» - ЯЗнаюЯПонимаю. Екатеринбург, благотворительность, сбор средств, сбор денег, деньги, рубли
Восьмилетнему Артему Онучину необходимы дорогостоящие медицинские материалы Фото:

Жительница Соликамска Галина Онучина собирает деньги для своего тяжелобольного сына, которому требуется медицинский уход. У восьмилетнего Артема заболевание центральной нервной системы, которое ограничивает его подвижность. Для того, чтобы ребенок мог дышать и питаться, ему необходимы откашливатель, энтеромат и расходные материалы. На их покупку требуется 717 850 рублей. Необходимую сумму помогает собрать фонд «Дедморозим», сообщается на сайте фонда.

«Легкие Артема не дышат полностью, и это провоцирует пневмонию. В последнее время мальчик все чаще оказывается в стенах больницы. Чтобы оставаться дома, ребенку необходимы не только любовь и забота близких, но и медицинская техника и расходные материалы к ней. Сумма сбора — 717 850 рублей», — говорится в сообщении.

Ранее фонд «Дедморозим» объявил о сборе денег на приобретение медицинских препаратов для тяжелобольных пермячек Алисы Петуниной и Евы Вихаревой. Об истории Евы, воспитанием которой занимается папа, рассказывало URA.RU.

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Жительница Соликамска Галина Онучина собирает деньги для своего тяжелобольного сына, которому требуется медицинский уход. У восьмилетнего Артема заболевание центральной нервной системы, которое ограничивает его подвижность. Для того, чтобы ребенок мог дышать и питаться, ему необходимы откашливатель, энтеромат и расходные материалы. На их покупку требуется 717 850 рублей. Необходимую сумму помогает собрать фонд «Дедморозим», сообщается на сайте фонда. «Легкие Артема не дышат полностью, и это провоцирует пневмонию. В последнее время мальчик все чаще оказывается в стенах больницы. Чтобы оставаться дома, ребенку необходимы не только любовь и забота близких, но и медицинская техника и расходные материалы к ней. Сумма сбора — 717 850 рублей», — говорится в сообщении. Ранее фонд «Дедморозим» объявил о сборе денег на приобретение медицинских препаратов для тяжелобольных пермячек Алисы Петуниной и Евы Вихаревой. Об истории Евы, воспитанием которой занимается папа, рассказывало URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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