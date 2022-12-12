Пермячке нужно собрать сотни тысяч рублей, чтобы спасти тяжелобольного сына

13 декабря 2022 в 11:45 Размер текста - 17 +

Восьмилетнему Артему Онучину необходимы дорогостоящие медицинские материалы Фото: Александр Мамаев © URA.RU Жительница Соликамска Галина Онучина собирает деньги для своего тяжелобольного сына, которому требуется медицинский уход. У восьмилетнего Артема заболевание центральной нервной системы, которое ограничивает его подвижность. Для того, чтобы ребенок мог дышать и питаться, ему необходимы откашливатель, энтеромат и расходные материалы. На их покупку требуется 717 850 рублей. Необходимую сумму помогает собрать фонд «Дедморозим», сообщается на сайте фонда. «Легкие Артема не дышат полностью, и это провоцирует пневмонию. В последнее время мальчик все чаще оказывается в стенах больницы. Чтобы оставаться дома, ребенку необходимы не только любовь и забота близких, но и медицинская техника и расходные материалы к ней. Сумма сбора — 717 850 рублей», — говорится в сообщении. Ранее фонд «Дедморозим» объявил о сборе денег на приобретение медицинских препаратов для тяжелобольных пермячек Алисы Петуниной и Евы Вихаревой. Об истории Евы, воспитанием которой занимается папа, рассказывало URA.RU.

Жительница Соликамска Галина Онучина собирает деньги для своего тяжелобольного сына, которому требуется медицинский уход. У восьмилетнего Артема заболевание центральной нервной системы, которое ограничивает его подвижность. Для того, чтобы ребенок мог дышать и питаться, ему необходимы откашливатель, энтеромат и расходные материалы. На их покупку требуется 717 850 рублей. Необходимую сумму помогает собрать фонд «Дедморозим», сообщается на сайте фонда. «Легкие Артема не дышат полностью, и это провоцирует пневмонию. В последнее время мальчик все чаще оказывается в стенах больницы. Чтобы оставаться дома, ребенку необходимы не только любовь и забота близких, но и медицинская техника и расходные материалы к ней. Сумма сбора — 717 850 рублей», — говорится в сообщении. Ранее фонд «Дедморозим» объявил о сборе денег на приобретение медицинских препаратов для тяжелобольных пермячек Алисы Петуниной и Евы Вихаревой. Об истории Евы, воспитанием которой занимается папа, рассказывало URA.RU.