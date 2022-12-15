Сбербанк ограничил переводы средств в другие банки

15 декабря 2022 в 12:43 Размер текста - 17 +

Перевести деньги теперь можно только через веб-версию или через приложение банка Фото: Денис Моргунов © URA.RU Сбербанк запретил переводы денежных средств в другие банки через банкоматы. Теперь такая возможность будет доступна только в приложении «Сбербанк онлайн». «При попытке перевода денег через банкомат в другой банк на экране высветилась надпись, что услуга доступна через „Сбербанк онлайн“, а в проведении операции через устройство было отказано», — написали в РИА Новости. В колл-центре банка пояснили, что перевести средства можно через веб-версию или через приложение. Обновлено в 13:33. В пресс-службе Сберанка сообщили URA.RU, что переводы по номеру карты и номеру телефона по-прежнему доступны для всех клиентов в приложении. «Возможность переводов по номеру карты на карты сторонних банков в устройствах самообслуживания была остановлена в ноябре, поскольку данная услуга не была востребована у клиентов — ее остановка в устройствах самообслуживания затронула всего 0,1% переводов по номеру карты», — объяснили в кредитной организации. Сбербанк ввел комиссию за переводы средств в другие банки с 1 июля 2022 года. Уточнялось, что комиссия составляет до 150 рублей, передает RT.

Сбербанк запретил переводы денежных средств в другие банки через банкоматы. Теперь такая возможность будет доступна только в приложении «Сбербанк онлайн». «При попытке перевода денег через банкомат в другой банк на экране высветилась надпись, что услуга доступна через „Сбербанк онлайн“, а в проведении операции через устройство было отказано», — написали в РИА Новости. В колл-центре банка пояснили, что перевести средства можно через веб-версию или через приложение. Обновлено в 13:33. В пресс-службе Сберанка сообщили URA.RU, что переводы по номеру карты и номеру телефона по-прежнему доступны для всех клиентов в приложении. «Возможность переводов по номеру карты на карты сторонних банков в устройствах самообслуживания была остановлена в ноябре, поскольку данная услуга не была востребована у клиентов — ее остановка в устройствах самообслуживания затронула всего 0,1% переводов по номеру карты», — объяснили в кредитной организации. Сбербанк ввел комиссию за переводы средств в другие банки с 1 июля 2022 года. Уточнялось, что комиссия составляет до 150 рублей, передает RT.