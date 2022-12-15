Сбербанк ограничил переводы средств в другие банки

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Перевести деньги теперь можно только через веб-версию или через приложение банка Фото:

Сбербанк запретил переводы денежных средств в другие банки через банкоматы. Теперь такая возможность будет доступна только в приложении «Сбербанк онлайн».

«При попытке перевода денег через банкомат в другой банк на экране высветилась надпись, что услуга доступна через „Сбербанк онлайн“, а в проведении операции через устройство было отказано», — написали в РИА Новости. В колл-центре банка пояснили, что перевести средства можно через веб-версию или через приложение.

Обновлено в 13:33. В пресс-службе Сберанка сообщили URA.RU, что переводы по номеру карты и номеру телефона по-прежнему доступны для всех клиентов в приложении. «Возможность переводов по номеру карты на карты сторонних банков в устройствах самообслуживания была остановлена в ноябре, поскольку данная услуга не была востребована у клиентов — ее остановка в устройствах самообслуживания затронула всего 0,1% переводов по номеру карты», — объяснили в кредитной организации.

Сбербанк ввел комиссию за переводы средств в другие банки с 1 июля 2022 года. Уточнялось, что комиссия составляет до 150 рублей, передает RT.

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Сбербанк запретил переводы денежных средств в другие банки через банкоматы. Теперь такая возможность будет доступна только в приложении «Сбербанк онлайн». «При попытке перевода денег через банкомат в другой банк на экране высветилась надпись, что услуга доступна через „Сбербанк онлайн“, а в проведении операции через устройство было отказано», — написали в РИА Новости. В колл-центре банка пояснили, что перевести средства можно через веб-версию или через приложение. Обновлено в 13:33. В пресс-службе Сберанка сообщили URA.RU, что переводы по номеру карты и номеру телефона по-прежнему доступны для всех клиентов в приложении. «Возможность переводов по номеру карты на карты сторонних банков в устройствах самообслуживания была остановлена в ноябре, поскольку данная услуга не была востребована у клиентов — ее остановка в устройствах самообслуживания затронула всего 0,1% переводов по номеру карты», — объяснили в кредитной организации. Сбербанк ввел комиссию за переводы средств в другие банки с 1 июля 2022 года. Уточнялось, что комиссия составляет до 150 рублей, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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