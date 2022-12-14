В Миассе задержали подростка, вымогавшего деньги у пенсионеров

В Миассе полицейские задержали 16-летнего подростка, вымогавшего у пенсионеров деньги. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, злоумышленник пользовался стандартной схемой: звонил старикам, давил на психику, говоря, что их родственник попал в аварию и для урегулирования вопроса нужны деньги.
«Установлена его причастность к двум преступлениям, на которые он пошел с целью пополнения своего бюджета. Обману подверглись пожилые жительницы города 1946 и 1949 годов рождения, у которых он забрал около 300 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.
Мошенник был задержан и сейчас находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Сотрудниками правоохранительных органов устанавливаются его соучастники.
Ранее в Челябинске пенсионерка отдала мошеннику 4,2 млн рублей. Представившись сотрудником банка, аферист за 10 дней опустошил все лицевые счета бабушки. Он звонил ей на телефон и писал в мессенджерах, а пенсионерка не смогла распознать мошенничества.
Будьте в курсе всех главных новостей Челябинской области - читайте канал Челябинск, который смог.