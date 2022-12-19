В Соликамске новый музей открывается сказочной выставкой «Зазеркалье»

20 декабря 2022 в 11:37 Размер текста - 17 +

Торжественное открытие состоится 22 декабря Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На севере Пермского края в городе Соликамск на этой неделе открывается новый музей. В здании уездного казначейства жители и гости города смогут увидеть сразу несколько выставок, одна из которых создана по мотивам «Алисы в Зазеркалье» Льюиса Кэрролла. «Выставка „Зазеркалье“ — новогодняя история по мотивам произведения Л. Кэрролла „Алиса в Зазеркалье“. Зал с зеркалами и часами XIX-начала XX века — это не только погружение в атмосферу прошлого, но и интересная музейная фотозона», — отмечается в соцсетях мэрии Соликамска. В другом пространстве музея откроется выставка картин, посвященных кошкам. Здесь для посетителей будет место для собственного творчества. На третьей локации зрители увидят работы художников, запечатлевших архитектуру старого Соликамска. Открытие нового выставочного комплекса состоится 22 декабря по адресу ул. 20-летия Победы, 108. Для посетителей музей будет доступен с 23 декабря.

На севере Пермского края в городе Соликамск на этой неделе открывается новый музей. В здании уездного казначейства жители и гости города смогут увидеть сразу несколько выставок, одна из которых создана по мотивам «Алисы в Зазеркалье» Льюиса Кэрролла. «Выставка „Зазеркалье“ — новогодняя история по мотивам произведения Л. Кэрролла „Алиса в Зазеркалье“. Зал с зеркалами и часами XIX-начала XX века — это не только погружение в атмосферу прошлого, но и интересная музейная фотозона», — отмечается в соцсетях мэрии Соликамска. В другом пространстве музея откроется выставка картин, посвященных кошкам. Здесь для посетителей будет место для собственного творчества. На третьей локации зрители увидят работы художников, запечатлевших архитектуру старого Соликамска. Открытие нового выставочного комплекса состоится 22 декабря по адресу ул. 20-летия Победы, 108. Для посетителей музей будет доступен с 23 декабря.