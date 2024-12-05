«Первая запись в трудовой — дворник»: с чего начинали карьеру и бизнес пермские VIP

Пермские VIP начинали карьеру с шоколадных яиц, сбора ягод и продажи ваучеров

06 декабря 2024 в 14:41 Размер текста - 17 +

Пермские VIP начинали свой трудовой путь с продажи шоколадных яиц и сбора ягод Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Один из богатейших пермских народных избранников решил запустить новый бизнес-проект. Депутат регионального заксобрания Алексей Петров будет заниматься производством колотого шоколада. При этом Петров уже является основателем мясокомбината, владельцем кафе в Кудымкаре и собственником сырного производства. Это сейчас он успешный предприниматель, а начинал карьеру с работы простым электросварщиком. URA.RU решило выяснить, как складывался трудовой путь других пермских VIP. Шоколадные яйца от экс-губернатора После ухода из политики Олег Чиркунов начал распродавать свои активы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Экс-губернатор Пермского края, бывший владелец сети «Семья» и магазина «ЦУМ» Олег Чиркунов начинал бизнес с шоколадных яиц. В начале 90-х, находясь в Швейцарии, он решил наладить поставки в Россию лакомства для детей «Киндер-сюрприз», а также продукции компании Nestle. Дела быстро пошли в гору, в результате чего Чиркунов совместно со своим товарищем Юрием Трутневым создал компанию «ЭКС», которая стала в то время одним из крупнейших экспортеров шоколада. В 1997 году Олег Чиркунов стал депутатом заксобрания Пермской области, с 2001 по 2004 год был сенатором от Пермского края, с 2004 по 2012 год являлся губернатором Прикамья. После ухода из политики постепенно распродал все свои бизнес-активы в краевой столице. Деревянная мануфактура Соснина Эдуард Соснин руководил предприятием по производству плечиков для одежды и продукции из стекла Фото: Сергей Русанов © URA.RU Одним из первых бизнесов мэра Перми Эдуарда Соснина и его семьи стал выпуск плечиков для одежды. Соснин запустил этот проект после поездки в Китай. Там он закупил оборудование, после чего арендовал цех в Лысьве. Его компания стала первым производителем вешалок из березы в России. После этого фирмой было запущено производство посуды из пластика и стеклянных кувшинов. Эти товары поставлялись в федеральные торговые сети «Ашан», X5 Retail, «Монетка» и «Магнит». Компания также зарегистрировала свой бренд — «Деревянная мануфактура Соснина». Его владельцем является отец главы Перми. Продукция под такой торговой маркой сейчас продается в магазинах сетевых гигантов и на маркетплейсах. Первый бизнес директора парка Горького Рашид Габдуллин начинал свой трудовой путь с профессии дворника страница Рашида Габдуллина в соцсети «ВКонтакте» Фото: Первым бизнесом, которым занялся владелец популярного горнолыжного курорта «Губаха» и директор пермского парка Горького Рашид Габдуллин, стал выпуск запорной арматуры. От ее изготовления предприниматель перешел к строительству жилья, после этого руководил жилищной комсомольской программой на заводе имени Калинина (сейчас это оборонный завод «ОДК-СТАР»). Согласно этой программе, построенный молодежный жилой комплекс предназначался для коллективного быта самих строителей этого комплекса. «Вообще моя самая первая запись в трудовой книжке — дворник. Адрес моего объекта — улица Солдатова, дом 1. А сегодня первый опыт пригождается в ведении садово-паркового хозяйства», — пошутил в беседе с URA.RU Рашид Габдуллин. Будущий баскетболист на сборе ягод Александр Башминов подрабатывал сбором клубники и малины Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Бывший игрок баскетбольного клуба «Урал-Грейт» и директор пермского БК «ПАРМА» Александр Башминов признается, что бизнесом особо не занимался. Но хорошо помнит свои самые первые рабочие будни. «Еще в школе работал в цехе по обмотке электродвигателей глубинных насосов. Менял тогда старую сгоревшую обмотку электромоторов на новую», — поделился с URA.RU воспоминаниями Башминов. Он добавил, что насосы периодически «терялись». Потом выяснилось, что их выносили рабочие, которым задерживали заработную плату. «А еще я когда-то подрабатывал на сборе ягод. Собирал клубнику и малину», — также вспомнил спортсмен. Концерты от пермского ресторатора Олег Ощепков начинал бизнес с организации кооператива Фото: личный архив Олега Ощепкова Экс-министр культуры Прикамья и ресторатор Олег Ощепков заниматься бизнесом начал в 1987 году. Тогда были приняты законы, легализовавшие деятельность кооперативов. «Наш назывался „Студия 87“. Это кооператив по музыкальному обслуживанию населения, который мы открыли в Краснокамске, откуда я родом», — рассказал URA.RU Ощепков. Он добавил, что первым крупным мероприятием кооператива стал фестиваль рока «Кама-87», в котором приняли участие около 35 рок-групп со всей Пермской области. А следующим стал областной чемпионат по бодибилдингу. В составе жюри был основатель движения силовых видов спорта в Прикамье Владимир Храпов, в память о котором сегодня в краевой столице проводят спортивный фестиваль. Ваучеры пермского лидера ЛДПР Олег Постников в молодости совмещал работу на заводе и на радиостанции Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Руководитель фракции ЛДПР в заксобрании Пермского края Олег Постников после окончания института трудился на заводе аппаратуры дальней связи начальником бюро автоматизации. Позже друзья позвали работать на первой музыкальной радиостанции «Максимум». «Я совмещал работу начальником бюро и микрофон на станции. Утром — на заводе, вечером — в эфире. Зато после приватизации предприятия и получения большого числа акций за ваучеры, которые отдали мне родственники, ушел на радио насовсем. А за акции приобрел свою первую иномарку — ярко-красный автомобиль Nissan Almera», — поделился с URA.RU воспоминаниями Постников. На радио он проработал до 1999 года. Познакомился со многими звездами того времени: Сергеем Галаниным, Владимиром Пресняковым, «Агатой Кристи» и другими. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Один из богатейших пермских народных избранников решил запустить новый бизнес-проект. Депутат регионального заксобрания Алексей Петров будет заниматься производством колотого шоколада. При этом Петров уже является основателем мясокомбината, владельцем кафе в Кудымкаре и собственником сырного производства. Это сейчас он успешный предприниматель, а начинал карьеру с работы простым электросварщиком. URA.RU решило выяснить, как складывался трудовой путь других пермских VIP. Шоколадные яйца от экс-губернатора Экс-губернатор Пермского края, бывший владелец сети «Семья» и магазина «ЦУМ» Олег Чиркунов начинал бизнес с шоколадных яиц. В начале 90-х, находясь в Швейцарии, он решил наладить поставки в Россию лакомства для детей «Киндер-сюрприз», а также продукции компании Nestle. Дела быстро пошли в гору, в результате чего Чиркунов совместно со своим товарищем Юрием Трутневым создал компанию «ЭКС», которая стала в то время одним из крупнейших экспортеров шоколада. В 1997 году Олег Чиркунов стал депутатом заксобрания Пермской области, с 2001 по 2004 год был сенатором от Пермского края, с 2004 по 2012 год являлся губернатором Прикамья. После ухода из политики постепенно распродал все свои бизнес-активы в краевой столице. Деревянная мануфактура Соснина Одним из первых бизнесов мэра Перми Эдуарда Соснина и его семьи стал выпуск плечиков для одежды. Соснин запустил этот проект после поездки в Китай. Там он закупил оборудование, после чего арендовал цех в Лысьве. Его компания стала первым производителем вешалок из березы в России. После этого фирмой было запущено производство посуды из пластика и стеклянных кувшинов. Эти товары поставлялись в федеральные торговые сети «Ашан», X5 Retail, «Монетка» и «Магнит». Компания также зарегистрировала свой бренд — «Деревянная мануфактура Соснина». Его владельцем является отец главы Перми. Продукция под такой торговой маркой сейчас продается в магазинах сетевых гигантов и на маркетплейсах. Первый бизнес директора парка Горького Первым бизнесом, которым занялся владелец популярного горнолыжного курорта «Губаха» и директор пермского парка Горького Рашид Габдуллин, стал выпуск запорной арматуры. От ее изготовления предприниматель перешел к строительству жилья, после этого руководил жилищной комсомольской программой на заводе имени Калинина (сейчас это оборонный завод «ОДК-СТАР»). Согласно этой программе, построенный молодежный жилой комплекс предназначался для коллективного быта самих строителей этого комплекса. «Вообще моя самая первая запись в трудовой книжке — дворник. Адрес моего объекта — улица Солдатова, дом 1. А сегодня первый опыт пригождается в ведении садово-паркового хозяйства», — пошутил в беседе с URA.RU Рашид Габдуллин. Будущий баскетболист на сборе ягод Бывший игрок баскетбольного клуба «Урал-Грейт» и директор пермского БК «ПАРМА» Александр Башминов признается, что бизнесом особо не занимался. Но хорошо помнит свои самые первые рабочие будни. «Еще в школе работал в цехе по обмотке электродвигателей глубинных насосов. Менял тогда старую сгоревшую обмотку электромоторов на новую», — поделился с URA.RU воспоминаниями Башминов. Он добавил, что насосы периодически «терялись». Потом выяснилось, что их выносили рабочие, которым задерживали заработную плату. «А еще я когда-то подрабатывал на сборе ягод. Собирал клубнику и малину», — также вспомнил спортсмен. Концерты от пермского ресторатора Экс-министр культуры Прикамья и ресторатор Олег Ощепков заниматься бизнесом начал в 1987 году. Тогда были приняты законы, легализовавшие деятельность кооперативов. «Наш назывался „Студия 87“. Это кооператив по музыкальному обслуживанию населения, который мы открыли в Краснокамске, откуда я родом», — рассказал URA.RU Ощепков. Он добавил, что первым крупным мероприятием кооператива стал фестиваль рока «Кама-87», в котором приняли участие около 35 рок-групп со всей Пермской области. А следующим стал областной чемпионат по бодибилдингу. В составе жюри был основатель движения силовых видов спорта в Прикамье Владимир Храпов, в память о котором сегодня в краевой столице проводят спортивный фестиваль. Ваучеры пермского лидера ЛДПР Руководитель фракции ЛДПР в заксобрании Пермского края Олег Постников после окончания института трудился на заводе аппаратуры дальней связи начальником бюро автоматизации. Позже друзья позвали работать на первой музыкальной радиостанции «Максимум». «Я совмещал работу начальником бюро и микрофон на станции. Утром — на заводе, вечером — в эфире. Зато после приватизации предприятия и получения большого числа акций за ваучеры, которые отдали мне родственники, ушел на радио насовсем. А за акции приобрел свою первую иномарку — ярко-красный автомобиль Nissan Almera», — поделился с URA.RU воспоминаниями Постников. На радио он проработал до 1999 года. Познакомился со многими звездами того времени: Сергеем Галаниным, Владимиром Пресняковым, «Агатой Кристи» и другими.