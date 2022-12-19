В Думе ХМАО расписали алгоритм действий депутатов при склонении их к коррупции

Согласно законопроекту, все факты склонения к коррупции необходимо заносить в журнал Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Думу Ханты-Мансийского автономного округа внесен законопроект о порядке действий депутатов при склонении их к коррупции. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил председатель комитета по законодательству, региональному устройству и местному самоуправлению окружного парламента Вячеслав Дубов.

«Согласно законопроекту, депутат, если его склоняют к коррупции, должен об этом сообщить в соответствующий орган. И вот такое уведомление подлежит регистрации в специальном журнале, который прошит, пронумерован, с оттиском печати думы. Обеспечивается конфиденциальность сведений. Потом проводится проверка и доводится до правоохранительных органов. Этим занимается уполномоченное лицо и доводит информацию до председателя думы», — сказал Дубов.

Основная причина принятия антикоррупционного регламента для депутатов — это требование федерального законодательства. «Просто привели в норму региональную нормативную базу», — дополнил Дубов. Этот вопрос окружные парламентарии рассмотрят на заседании Думы Югры 22 декабря.

Ранее URA.RU сообщало, что югорские мэры на заседании окружного совета по развитию местного самоуправления обсудили меры по борьбе с коррупцией. Речь шла о правилах заполнения антикоррупционных документов и рекомендациях по изучению методичек для поступающих на работу муниципальных служащих.