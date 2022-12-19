19 декабря 2022

Челябинское предприятие прошло проверку на право ввозить куриные яйца из ЕС и США

© Служба новостей «URA.RU»
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Яица. Тюмень , яйца, яица
Предприятие прошло проверку для ввоза племенного инкубационного яйца и племенных суточных цыплят Фото:

Предприятие «Ломанн Бридерс Рус» из Челябинской области прошло ветеринарную проверку на право ввозить суточных цыплят и инкубационные яйца из ЕС, США, Канады, Бразилии и Австрии. Об это URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«По результатам проведенного обследования установлено, что предприятие соответствует установленным требованиям. Проверка на соответствие ветеринарно-санитарным требованиям при ввозе племенных суточных цыплят и племенного инкубационного яйца из стран ЕС, США, Канады, Бразилии и Австрии пройдена», — сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

Согласно данным сервиса СБИС, ООО «Ломанн Бридерс Рус» зарегистрировано в Еткульском районе и занимается разведением сельскохозяйственной птицы. Компания владеет имуществом на сумму свыше 252 млн рублей. Однако, этих денег не хватит, чтобы погасить текущие долги предприятия, которые превышают 281 млн рублей.

Ранее другой производитель из Челябинской области «СИТНО» заявил, что обеспечит мясом птицы все регионы УрФО и страны ближнего зарубежья. В Кизильском районе компания построит новый комплекс по воспроизводству отечественного кросса кур.

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Предприятие «Ломанн Бридерс Рус» из Челябинской области прошло ветеринарную проверку на право ввозить суточных цыплят и инкубационные яйца из ЕС, США, Канады, Бразилии и Австрии. Об это URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «По результатам проведенного обследования установлено, что предприятие соответствует установленным требованиям. Проверка на соответствие ветеринарно-санитарным требованиям при ввозе племенных суточных цыплят и племенного инкубационного яйца из стран ЕС, США, Канады, Бразилии и Австрии пройдена», — сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства. Согласно данным сервиса СБИС, ООО «Ломанн Бридерс Рус» зарегистрировано в Еткульском районе и занимается разведением сельскохозяйственной птицы. Компания владеет имуществом на сумму свыше 252 млн рублей. Однако, этих денег не хватит, чтобы погасить текущие долги предприятия, которые превышают 281 млн рублей. Ранее другой производитель из Челябинской области «СИТНО» заявил, что обеспечит мясом птицы все регионы УрФО и страны ближнего зарубежья. В Кизильском районе компания построит новый комплекс по воспроизводству отечественного кросса кур.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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