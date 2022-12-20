Получивший миллиарды пермский завод заплатит рабочим за новых коллег

Премии полагаются за привлечение на предприятие новых сотрудников Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Чусовской завод (Пермский край), входящий в состав «Объединенной металлургической компании», предлагает своим сотрудникам способ получения дополнительного дохода. Речь о помощи в трудоустройстве на предприятие новых работников. За это на заводе, получившем в 2021 году прибыль на миллиарды, обещают выплачивать премии от трех до десяти тысяч рублей.

«Запустили акцию „Приведи друга“. Как получить премию в десять тысяч рублей? Пригласите в нашу команду друзей на вакансии рабочих критичных профессий. Например, машиниста экскаватора, водителя погрузчика, оператора станка с ЧПУ, машиниста крана. Как получить три тысячи рублей? Пригласите друзей на любую другую вакансию рабочих профессий», — сообщается в группе завода в соцсети «ВКонтакте».

Обязательным условием для получения выплаты является правильное заполнение новым сотрудником анкеты кандидата. Он должен написать, что узнал о вакансии от действующего работника завода, правильно указав его имя, фамилию и должность. Выплата поступит через три месяца, после истечения испытательного срока. Участником акции может стать любой сотрудник предприятия, за исключением руководителей некоторых подразделений, а также всех специалистов кадровой службы.

Завод ОМК в Чусовом выпускает рессоры для отечественных и иностранных автомобилей под марками «Чусовская рессора» и Springer. Всего предприятие производит около трех тысяч типов рессорной продукции. Средний уровень заработных плат на заводе — 40 тысяч рублей. Чистая прибыль в 2021 году составила около двух миллиардов рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что подзаработать на друзьях предложила своим сотрудникам компания «Пермская судоверфь», которая контролируется краевыми властями. Таким способом в руководстве завода рассчитывают укомплектовать штат, расширяемый в связи с возросшим объемом заказов.