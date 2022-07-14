Пермский завод, получивший прибыль в миллиарды, расширяет штат

Чусовское предприятие объявило о наборе штатных рабочих Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Чусовской завод (Пермский край), входящий в состав «Объединенной металлургической компании», расширяет штат. Предприятие, получившее прибыль в два миллиарда рублей, объявило о наборе сотрудников.

«Приглашаем на работу на наше предприятие. Вакансии: инженер-конструктор по разработке нестандартного оборудования, специалист по обучению, партнер по эффективности, лаборант химанализа, машинист крана металлургического оборудования 4 разряда, рессорщик, ремонтник», — говорится в объявлении в группе предприятия в соцсети «Вконтакте».

Рабочим обещают среднюю зарплату около 40 тысяч рублей. Больше всего готовы платить рессорщику 3-го разряда — до 60 тысяч рублей. Окончательный уровень зарплат утверждается по итогам собеседования.

Чусовской металлургический завод ОМК производит рессоры для отечественных и иностранных автомобилей под марками «Чусовская рессора» и «Springer». Всего предприятие выпускает около трех тысяч типов рессорной продукции. По данным сервиса СБИС, в прошлом году завод увеличил чистую прибыль более чем в 4 раза, достигнув показателя около 2 миллиардов рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае о наборе сотрудников объявил Очерский машзавод (АО «ОМЗ»). Рабочим обещают платить до 150 тысяч рублей.