Екатеринбургский разведчик рассказал о неэффективности украинских дронов на СВО

Разведчик рассказал о неэффективности украинских дронов на спецоперации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Екатеринбургский разведчик Иван Порядин в беседе с корреспондентом URA.RU рассказал о неэффективности украинских квадрокоптеров на спецоперации. Мужчина привел реальный пример с поля боя.

«В Богородичном у нас был бой, когда над нами непрерывно висели квадрокоптеры и нащупывала артиллерия противника. Замаскировавшись, мы вели огонь со склона горы в течении всего дня с мощных СВК, из-за выстрелов поднималась пыль с листвой. Несмотря на это, они нас не нашли и положились полностью на дроны, а мы вышли без царапин», — поделился с корреспондентом агентства Иван Порядин.

По его словам, дистанция до врага была порядка одного километра. «Если бы у них был хоть один человек с биноклем или с оптическим прицелом, знающий, как правильно искать, нас бы наверняка обнаружили», — отметил разведчик.

Ранее URA.RU сообщало, что уральцы отправили дроны бойцам на фронт. Помимо техники, общественники отвезли еду, одежду и медикаменты.