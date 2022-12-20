Екатеринбургский разведчик рассказал о неэффективности украинских дронов на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Масленица в Свердловской области, квадрокоптер, высокие технологии, дрон, коптер
Разведчик рассказал о неэффективности украинских дронов на спецоперации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Екатеринбургский разведчик Иван Порядин в беседе с корреспондентом URA.RU рассказал о неэффективности украинских квадрокоптеров на спецоперации. Мужчина привел реальный пример с поля боя.

«В Богородичном у нас был бой, когда над нами непрерывно висели квадрокоптеры и нащупывала артиллерия противника. Замаскировавшись, мы вели огонь со склона горы в течении всего дня с мощных СВК, из-за выстрелов поднималась пыль с листвой. Несмотря на это, они нас не нашли и положились полностью на дроны, а мы вышли без царапин», — поделился с корреспондентом агентства Иван Порядин.

По его словам, дистанция до врага была порядка одного километра. «Если бы у них был хоть один человек с биноклем или с оптическим прицелом, знающий, как правильно искать, нас бы наверняка обнаружили», — отметил разведчик.

Ранее URA.RU сообщало, что уральцы отправили дроны бойцам на фронт. Помимо техники, общественники отвезли еду, одежду и медикаменты.

Будьте в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и Свердловской области - читайте канал Екатское чтиво.

Екатеринбургский разведчик Иван Порядин в беседе с корреспондентом URA.RU рассказал о неэффективности украинских квадрокоптеров на спецоперации. Мужчина привел реальный пример с поля боя. «В Богородичном у нас был бой, когда над нами непрерывно висели квадрокоптеры и нащупывала артиллерия противника. Замаскировавшись, мы вели огонь со склона горы в течении всего дня с мощных СВК, из-за выстрелов поднималась пыль с листвой. Несмотря на это, они нас не нашли и положились полностью на дроны, а мы вышли без царапин», — поделился с корреспондентом агентства Иван Порядин. По его словам, дистанция до врага была порядка одного километра. «Если бы у них был хоть один человек с биноклем или с оптическим прицелом, знающий, как правильно искать, нас бы наверняка обнаружили», — отметил разведчик. Ранее URA.RU сообщало, что уральцы отправили дроны бойцам на фронт. Помимо техники, общественники отвезли еду, одежду и медикаменты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...