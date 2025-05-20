Свердловский губернатор в три раза увеличивает расходы на СВО

20 мая 2025 в 15:32 Размер текста - 17 +

Новый губернатор теме СВО уделяет особое внимание Фото: Илья Московец © URA.RU В 2025 году из свердловского бюджета на поддержку темы СВО потратят больше, чем за последние три года — порядка 30-32 млрд рублей. Об этом заявил врио губернатора Денис Паслер, общаясь с журналистами после заседания заксобрания, передает корреспондент URA.RU. «За 2022, 2023, 2024 годы областной бюджет на поддержку [СВО], льготы выделил порядка 22 миллиардов. А на 2025 год, с учетом изменений, которые мы уже приняли, порядка 30-32 млрд. То есть с 2025 года поддержка увеличится в три раза. Понятно, что это огромная нагрузка на бюджет, но тем самым мы, в том числе показываем, что для нас приоритет», — заявил Паслер. Он занял пост врио губернатора 26 марта и почти сразу начал пересмотр бюджетной политики предшественника Евгения Куйвашева. В частности, заморозил некоторые проекты до тех пор, пока лично не погрузиться в вопрос и поймет целесообразность. «Мне за это потом отвечать», — говорил он. Помимо темы СВО, в приоритете у нового главы региона и сокращение госдолга. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В 2025 году из свердловского бюджета на поддержку темы СВО потратят больше, чем за последние три года — порядка 30-32 млрд рублей. Об этом заявил врио губернатора Денис Паслер, общаясь с журналистами после заседания заксобрания, передает корреспондент URA.RU. «За 2022, 2023, 2024 годы областной бюджет на поддержку [СВО], льготы выделил порядка 22 миллиардов. А на 2025 год, с учетом изменений, которые мы уже приняли, порядка 30-32 млрд. То есть с 2025 года поддержка увеличится в три раза. Понятно, что это огромная нагрузка на бюджет, но тем самым мы, в том числе показываем, что для нас приоритет», — заявил Паслер. Он занял пост врио губернатора 26 марта и почти сразу начал пересмотр бюджетной политики предшественника Евгения Куйвашева. В частности, заморозил некоторые проекты до тех пор, пока лично не погрузиться в вопрос и поймет целесообразность. «Мне за это потом отвечать», — говорил он. Помимо темы СВО, в приоритете у нового главы региона и сокращение госдолга.