В школах Академического района Екатеринбурга 20 мая для более чем 2,3 тысяч выпускников прозвенел последний звонок. Торжественные линейки прошли во всех девяти школах района, сообщили URA.RU в пресс-службе застройщика района — компании «РСГ-Академическое» (входит в ГК "Кортрос") . В этом году 1 700 учеников завершили обучение в девятых классах, а еще 645 человек получили полный аттестат о среднем общем образовании.
«Мне многое хотелось бы вам сказать, но больше всего мне хочется вам пожелать, чтобы вы многое в своей жизни успели сделать. И не только в Академическом районе, ведь кто-то уедет отсюда, а кто-то останется здесь жить и будет помогать развивать наш район, ведь идей у нас очень много и их нужно воплощать. А сделать это может только молодежь», — сказал выпускникам председатель совета дикторов АО СЗ «РСГ-Академическое» Виктор Киселев.
Гендиректор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов пожелал выпускникам не бояться трудностей. "Наша компания также 20 лет назад стояла у порога в принятии решения: начинать ли строить целый район или ограничиться несколькими домами? Это был первый опыт в нашей стране. И сейчас мы — единственные, кто создали вместе с вами целый район с нуля", — отметил он.
Традиционно торжества завершились школьным вальсом, а рекорд по числу отличников в этом году установила школа №16 — здесь 32 выпускника получат золотые медали. По словам организаторов, все учебные заведения района сотрудничают с уральскими вузами и научными институтами, что помогает выпускникам определяться с будущей профессией.
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