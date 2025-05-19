В школе №171 Екатеринбурга, расположенной в Верх-Исетском районе, протекла крыша. Учебное заведение, расположенное на улице Крауля, 89, функционирует с 1989 года.
Судя по видео, протечка крыши привела к затоплению нескольких этажей здания. Одно из крыльев оказалось полностью залито водой. Причиной происшествия стал не только недавний дождь — протечки крыши наблюдаются на протяжении всей весны.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием в учебное заведение. Директора школы Светланы Деменевой не оказалось на месте. Соответствующий запрос был направлен в департамент образования города. Ответ ожидается.
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