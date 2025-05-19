19 мая 2025

В Екатеринбурге затопило школу. Фото, видео

В екатеринбургской школе № 171 из-за протечки кровли затопило три этажа
© Служба новостей «URA.RU»
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Протечка потолка в администрации города Кургана (НЕОБР)
В школе затопило три этажа (архивное фото) Фото:

В школе №171 Екатеринбурга, расположенной в Верх-Исетском районе, протекла крыша. Учебное заведение, расположенное на улице Крауля, 89, функционирует с 1989 года.

Судя по видео, протечка крыши привела к затоплению нескольких этажей здания. Одно из крыльев оказалось полностью залито водой. Причиной происшествия стал не только недавний дождь — протечки крыши наблюдаются на протяжении всей весны.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в учебное заведение. Директора школы Светланы Деменевой не оказалось на месте. Соответствующий запрос был направлен в департамент образования города. Ответ ожидается.

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В школе №171 Екатеринбурга, расположенной в Верх-Исетском районе, протекла крыша. Учебное заведение, расположенное на улице Крауля, 89, функционирует с 1989 года. Судя по видео, протечка крыши привела к затоплению нескольких этажей здания. Одно из крыльев оказалось полностью залито водой. Причиной происшествия стал не только недавний дождь — протечки крыши наблюдаются на протяжении всей весны. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в учебное заведение. Директора школы Светланы Деменевой не оказалось на месте. Соответствующий запрос был направлен в департамент образования города. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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