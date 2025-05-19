Юная свердловчанка чудом выжила в первый же день, а потом родители услышали страшное

Шестилетней Арине с ДЦП из Белоярского требуется 240 тысяч на реабилитацию

20 мая 2025 в 09:04 Размер текста - 17 +

Ариша с рождения ведет борьбу с коварной болезнью Фото: «Русфонд» У семьи Гавриловских из Белоярского (Свердловская область) случилась беда: их шестилетняя дочка Ариша с рождения борется с ДЦП. Ей необходима постоянная и дорогостоящая реабилитация. Гавриловские вложили все свои сбережения в лечение девочки, но ресурсы исчерпаны. Как помочь малышке — в материале URA.RU. Родители с нетерпением ждали рождения дочери, беременность проходила без существенных осложнений. Однако уже в первый день жизни у новорожденной Арины неожиданно остановилось дыхание. Медикам удалось своевременно оказать помощь, и девочка быстро пошла на поправку, после чего ее вместе с матерью выписали домой. Гавриловские рассчитывали, что опасность миновала, но дома у ребенка вновь останавливалось дыхание — причем несколько раз подряд. В тяжелом состоянии Аришу экстренно доставили в реанимационное отделение Областной клинической больницы. Врачи смогли стабилизировать состояние ребенка. После нескольких недель лечения мать с дочерью вновь выписали домой, при этом серьезного диагноза на тот момент не было. Родители верят, что Ариша сможет догнать сверстников Фото: «Русфонд» «После возвращения Ариши домой из больницы мы начали замечать явное отставание в ее развитии по сравнению с детьми того же возраста. Дочка с трудом удерживала голову, попытки перевернуться оставались безрезультатными, а обычные игрушки, которые обычно привлекают внимание малышей, не вызывали у нее интереса», — рассказал отец малышки Федор. Родители обратились к нескольким специалистам. Врач-невролог диагностировала у ребенка органическое поражение головного мозга и детский церебральный паралич. После этого семья приступила к интенсивной реабилитации в различных медучреждениях. Федору пришлось устроиться на несколько работ, чтоб тянуть расходы. Финансовую поддержку также оказывали родственники и друзья. По словам невролога медцентра «Здоровое детство» Анастасия Аронскинд, сейчас девочка ходит самостоятельно, однако походка неуверенная, наблюдается заплетание и слабость ног, сохраняются речевые и эмоционально-волевые нарушения. «Ариша нуждается в дальнейшей реабилитации, ее цель — улучшение навыков коммуникации и речи, укрепление мышечного корсета, приобретение новых моторных навыков», — отметила специалист. Девочка начала делать успехи после очередной реабилитации Фото: «Русфонд» В 2023 году при содействии «Русфонда» семья Гавриловских получила возможность пройти курс терапии в специализированном медцентре. Благодаря лечению Ариша смогла сделать первые шаги, у нее заметно улучшились речевые навыки, она стала более самостоятельной и проявляет интерес к плаванию. «Но мышцы все еще слабые, дочке тяжело удерживать равновесие во время ходьбы, нарушена мелкая моторика. Врачи говорят, что у Ариши хороший потенциал, и лечение нельзя прерывать. Но наши финансовые возможности уже исчерпаны, в семье двое детей», — говорит Федор. Помочь девочке можно разными способами: Поделиться этим текстом в соцсетях и максимально распространить историю;

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У семьи Гавриловских из Белоярского (Свердловская область) случилась беда: их шестилетняя дочка Ариша с рождения борется с ДЦП. Ей необходима постоянная и дорогостоящая реабилитация. Гавриловские вложили все свои сбережения в лечение девочки, но ресурсы исчерпаны. Как помочь малышке — в материале URA.RU. Родители с нетерпением ждали рождения дочери, беременность проходила без существенных осложнений. Однако уже в первый день жизни у новорожденной Арины неожиданно остановилось дыхание. Медикам удалось своевременно оказать помощь, и девочка быстро пошла на поправку, после чего ее вместе с матерью выписали домой. Гавриловские рассчитывали, что опасность миновала, но дома у ребенка вновь останавливалось дыхание — причем несколько раз подряд. В тяжелом состоянии Аришу экстренно доставили в реанимационное отделение Областной клинической больницы. Врачи смогли стабилизировать состояние ребенка. После нескольких недель лечения мать с дочерью вновь выписали домой, при этом серьезного диагноза на тот момент не было. «После возвращения Ариши домой из больницы мы начали замечать явное отставание в ее развитии по сравнению с детьми того же возраста. Дочка с трудом удерживала голову, попытки перевернуться оставались безрезультатными, а обычные игрушки, которые обычно привлекают внимание малышей, не вызывали у нее интереса», — рассказал отец малышки Федор. Родители обратились к нескольким специалистам. Врач-невролог диагностировала у ребенка органическое поражение головного мозга и детский церебральный паралич. После этого семья приступила к интенсивной реабилитации в различных медучреждениях. Федору пришлось устроиться на несколько работ, чтоб тянуть расходы. Финансовую поддержку также оказывали родственники и друзья. По словам невролога медцентра «Здоровое детство» Анастасия Аронскинд, сейчас девочка ходит самостоятельно, однако походка неуверенная, наблюдается заплетание и слабость ног, сохраняются речевые и эмоционально-волевые нарушения. «Ариша нуждается в дальнейшей реабилитации, ее цель — улучшение навыков коммуникации и речи, укрепление мышечного корсета, приобретение новых моторных навыков», — отметила специалист. В 2023 году при содействии «Русфонда» семья Гавриловских получила возможность пройти курс терапии в специализированном медцентре. Благодаря лечению Ариша смогла сделать первые шаги, у нее заметно улучшились речевые навыки, она стала более самостоятельной и проявляет интерес к плаванию. «Но мышцы все еще слабые, дочке тяжело удерживать равновесие во время ходьбы, нарушена мелкая моторика. Врачи говорят, что у Ариши хороший потенциал, и лечение нельзя прерывать. Но наши финансовые возможности уже исчерпаны, в семье двое детей», — говорит Федор. Помочь девочке можно разными способами: Если вы хотите внести вклад в общий сбор, перечислите любую посильную сумму по ссылке. Получатель — благотворительный фонд «Русфонд». Если вы или ваша семья столкнулись с проблемами в социальной сфере, нуждаетесь в медицинской помощи или оказались в сложной жизненной ситуации, не стесняйтесь обращаться за поддержкой. Автор материалов на URA.RU готов помочь и ждет ваших писем по адресу электронной почты Dzhallatova@ura.ru.