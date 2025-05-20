В Нижнем Тагиле прошел благотворительный забег ЕВРАЗа

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Акция «Дай пять» проходит в 11 раз
Акция «Дай пять» проходит в 11 раз Фото:

Почти 1400 человек приняли участие в XI благотворительном забеге ЕВРАЗа «Дай пять!», который прошел 20 мая в Нижнем Тагиле. Мероприятие собрало спортсменов и любителей активного образа жизни из разных городов Свердловской области, а также Москвы и Екатеринбурга, сообщили URA.RU в пресс-службе компании. Все собранные средства с забега будут направлены на развитие детского спорта в специализированных образовательных учреждениях региона.

«Забег “Дай пять!” проходит уже в одиннадцатый раз, и интерес к нему только возрастает. Слоты разбирают за считанные минуты, расширяется география городов-участников. Значит, мы движемся в правильном направлении!», — отметил операционный директор ЕВРАЗ НТМК Константин Миронов.

В этом году на дистанции вышли не только взрослые и дети, но и люди с ограниченными возможностями здоровья: для них были организованы отдельные забеги на 1 км и 250 м при поддержке волонтеров и проведении тренировок. Абсолютным чемпионом среди мужчин стал Евгений Марков из Петрокаменского, среди женщин победила Анастасия Игнатьева.

Каждый взрослый участник внес пожертвование, а компания ЕВРАЗ удвоит собранную сумму. На вырученные средства планируется приобрести спортивное оборудование для начальной школы-детсада № 105 в Нижнем Тагиле и Качканарской школы, реализующей программы для детей с ОВЗ. Ранее на аналогичные пожертвования уже были оборудованы спортивные площадки и закуплены тренажеры для учреждений региона.

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Почти 1400 человек приняли участие в XI благотворительном забеге ЕВРАЗа «Дай пять!», который прошел 20 мая в Нижнем Тагиле. Мероприятие собрало спортсменов и любителей активного образа жизни из разных городов Свердловской области, а также Москвы и Екатеринбурга, сообщили URA.RU в пресс-службе компании. Все собранные средства с забега будут направлены на развитие детского спорта в специализированных образовательных учреждениях региона. «Забег “Дай пять!” проходит уже в одиннадцатый раз, и интерес к нему только возрастает. Слоты разбирают за считанные минуты, расширяется география городов-участников. Значит, мы движемся в правильном направлении!», — отметил операционный директор ЕВРАЗ НТМК Константин Миронов. В этом году на дистанции вышли не только взрослые и дети, но и люди с ограниченными возможностями здоровья: для них были организованы отдельные забеги на 1 км и 250 м при поддержке волонтеров и проведении тренировок. Абсолютным чемпионом среди мужчин стал Евгений Марков из Петрокаменского, среди женщин победила Анастасия Игнатьева. Каждый взрослый участник внес пожертвование, а компания ЕВРАЗ удвоит собранную сумму. На вырученные средства планируется приобрести спортивное оборудование для начальной школы-детсада № 105 в Нижнем Тагиле и Качканарской школы, реализующей программы для детей с ОВЗ. Ранее на аналогичные пожертвования уже были оборудованы спортивные площадки и закуплены тренажеры для учреждений региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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