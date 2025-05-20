Космический корабль «Буран», который доставили в Верхнюю Пышму (Свердловская область) в августе 2024 года, занял свое место в строящемся павильоне Музейного комплекса. Огромный беспилотный шаттл отбуксировали с помощью КамАЗ-4326-9 (VK), передает корреспондент URA.RU.
К операции по перемещению экспоната подключили мастера спорта международного класса, пилота спортивной команды «КАМАЗ-Мастер» Андрея Каргинова. Он сел за руль гоночного автомобиля (также является экспонатом комплекса), который одержал победу в ралли «Дакар» и «Шелковый путь».
Вес «Бурана» превышает вес КамАЗа почти в шесть раз (56 тонн против 8,9). Несмотря на такую разницу, легендарному автомобилю удалось переместить космический корабль в его будущий дом, павильон построят ориентировочно к концу 2025 года. Внутри расположится не только беспилотный шаттл, но и экспозиция о программе «Энергия-Буран» и советский ракетоплан.
Огромный экспонат проделал путь из аэропорта Жуковский до Верхней Пышмы, его доставили в Свердловскую область летом 2024 года. Специалисты приступили к первому этапу возрождения аппарата в январе. Подробнее о «Буране», который оказался в Верхней Пышме, — в материале URA.RU.
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