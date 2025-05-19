Автор русского «Гарри Поттера» устроит встречу при храме в Екатеринбурге

Дмитрий Емец, создатель книг о Мефодии Буслаеве и Тане Гроттер (пародия на серию романов «Гарри Поттер» Джоан Роулинг), приедет в Екатеринбург. Писатель-фантаст проведет встречу в «Станции вольных почт» при храме Иннокентия Московского.
«Приглашаем вас на яркую и вдохновляющую встречу с популярным российским писателем Дмитрием Емцом. Не упустите шанс лично познакомиться с автором, задать вопросы и окунуться в волшебный мир его книг», — сообщает Екатеринбургская епархия.
Писатель считается одним из самых читаемых авторов России в сфере детской и подростковой литературы. Емец расскажет уральцам о творческом пути, поделится секретами написания сюжетов и расскажет о своих любимых персонажах. Мероприятие пройдет 29 мая.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!