19 мая 2025

Автор русского «Гарри Поттера» устроит встречу при храме в Екатеринбурге

Писатель Дмитрий Емец приедет в Екатеринбург на творческую встречу
© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча с писателем пройдет 29 мая
Встреча с писателем пройдет 29 мая Фото:

Дмитрий Емец, создатель книг о Мефодии Буслаеве и Тане Гроттер (пародия на серию романов «Гарри Поттер» Джоан Роулинг), приедет в Екатеринбург. Писатель-фантаст проведет встречу в «Станции вольных почт» при храме Иннокентия Московского.

«Приглашаем вас на яркую и вдохновляющую встречу с популярным российским писателем Дмитрием Емцом. Не упустите шанс лично познакомиться с автором, задать вопросы и окунуться в волшебный мир его книг», — сообщает Екатеринбургская епархия.

Писатель считается одним из самых читаемых авторов России в сфере детской и подростковой литературы. Емец расскажет уральцам о творческом пути, поделится секретами написания сюжетов и расскажет о своих любимых персонажах. Мероприятие пройдет 29 мая.

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Дмитрий Емец, создатель книг о Мефодии Буслаеве и Тане Гроттер (пародия на серию романов «Гарри Поттер» Джоан Роулинг), приедет в Екатеринбург. Писатель-фантаст проведет встречу в «Станции вольных почт» при храме Иннокентия Московского. «Приглашаем вас на яркую и вдохновляющую встречу с популярным российским писателем Дмитрием Емцом. Не упустите шанс лично познакомиться с автором, задать вопросы и окунуться в волшебный мир его книг», — сообщает Екатеринбургская епархия. Писатель считается одним из самых читаемых авторов России в сфере детской и подростковой литературы. Емец расскажет уральцам о творческом пути, поделится секретами написания сюжетов и расскажет о своих любимых персонажах. Мероприятие пройдет 29 мая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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